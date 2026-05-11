Bolojan: Discuțiile cu președintele Nicușor Dan au vizat diferite posibilități pentru ieșirea din criza politică

Premierul interimar Ilie Bolojan, președinte al PNL, a declarat, luni, că în cadrul consultării informale pe care a avut-o săptămâna trecută cu președintele Nicușor Dan discuțiile au vizat diferite posibilități și perspective pentru ieșirea din criza politică, în vederea rezolvării unor probleme imediate pe câteva componente principale, cum ar fi atragerea fondurilor PNRR și cele din programul SAFE.

‘Am prezentat punctul de vedere legat de criza politică în care am ajuns datorită acțiunii iresponsabile a PSD. Și, sigur, am discutat diferite posibilități și perspective pentru a ieși din această situație, care aduce deservicii, în principal prin situația în care avem nevoie de guverne funcționale, care să rezolve problemele care țin de lunile următoare, pe câteva componente principale. E vorba, pe de-o parte, de îndeplinirea jaloanelor din programul european PNRR, o condiție obligatorie pentru a ne putea accesa finanțările. A doua condiție este să asigurăm fluxurile de plăți, să modificăm legislația, dacă este cazul, să reașezăm proiecte pentru a termina lucrările până la sfârșitul lunii august și pentru a încadra proiectele în zone care să ne asigure că nu pierdem banii’, a declarat Ilie Bolojan, luni seară, la Digi 24.

El s-a referit și la programul SAFE.

‘Și, sigur, să închidem, de asemenea, toate aspectele care țin de accesarea creditului pentru apărare, un credit care va permite României să ne întărim capacitatea de apărare în următorii ani de zile, în așa fel încât să ne controlăm și deficitele, acest credit fiind unul avantajos, cu o durată de grație de 10 ani de zile, 40 de ani rambursare, 3% dobândă’, a afirmat Bolojan.

Premierul interimar nu a dorit să ofere detalii despre ce i-a transmis șeful statului, arătând că acesta va convoca consultări oficiale cu partidele politice și apoi va veni cu o propunere.

‘Domnul președinte știe aceste lucruri. Urmează să aibă consultări cu conducerile partidelor politice și, în funcție de aceste consultări, va veni cu o propunere. Perspectiva pe care dânsul o va avea o va face publică la momentul potrivit. Domnul președinte mi-a spus anumite aspecte, dar mi se pare de bun-simț ca perspectiva dânsului să și-o prezinte el’, a mai menționat Ilie Bolojan.