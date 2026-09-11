Bolojan: Nu am fost pus în situația de a circula cu un avion privat. Înseamnă niște sume robuste

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, joi, că nu a fost pus în situația de a zbura cu un avion privat, menționând că un zbor privat înseamnă ‘niște sume robuste’ și sunt avioanele de linie, low-cost, cu ‘diferite formule de bilete, unele mai scumpe, altele mai ieftine’, care pot fi folosite.

‘Nu am fost pus în aceste situații. Vă dați seama ca să zbori cu un avion privat ori ești într-un anumit context sau ai niște câștiguri suficient de mari ca să îți permiți să zbori, pentru că, totuși, un zbor privat înseamnă niște sume robuste. Sunt avioanele normale, avioanele de linie, sunt cele low-cost, sunt diferite formule de bilete, unele mai scumpe, altele mai ieftine, pe care le poți folosi’, a afirmat Bolojan la B1Tv, întrebat dacă circulă cu avionul privat.

El a adăugat că zborurile private pot fi folosite de oamenii de afaceri importanți care au timpul măsurat sau de ‘oameni de decizie, al căror timp este vital’.

‘Dar, nu știu, oamenii de afaceri importanți, care au timpul măsurat, care au avioane private, pot să folosească aceste lucruri, sau, nu știu, oameni de decizie, al căror timp este vital, dar asta înseamnă niște bugete serioase’, a precizat Bolojan.

Potrivit unor informații apărute în spațiul public, judecătorul CCR Cristian Deliorga ar fi fost la Mykonos pe 8 iulie, cu un zbor privat, alături de fostul ministru al Muncii Florin Manole, fostul premier Victor Ponta, de alți foști miniștri și oameni de afaceri. Deplasarea a fost organizată și suportată de Camera de Comerț și Industrie a României.

Senatul a decis, marți, extinderea obiectului de activitate al comisiei de anchetă privind întâlnirea premierului interimar Ilie Bolojan cu președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, și cu zborul cu un avion privat în Mykonos al judecătorului CCR Cristian Deliorga.