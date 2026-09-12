Bolojan: Rezultatele eforturilor încep să se vadă: au scăzut inflația și deficitul bugetar, au crescut investițiile publice

Premierul interimar Ilie Bolojan afirmă că rezultatele eforturilor făcute de întreaga societate încep să devină vizibile, prin scăderea inflației și a deficitului bugetar, precum și prin creșterea investițiilor publice.

Declarația vine după ce Institutul Național de Statistică (INS) a anunțat că rata anuală a inflației a coborât în august la 6,2%, de la 8,2% în iulie și 10,4% în iunie.

‘Scăderea ar fi fost și mai accentuată dacă prețurile carburanților nu s-ar fi aflat sub presiunea crizei externe, resimțită în întreaga lume. Pe măsură ce această presiune se va diminua, ne putem aștepta ca efectul ei asupra prețurilor la pompă să se reducă. Deficitul bugetar a scăzut consistent. În primele șapte luni ale anului 2026 este cu 37% mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut. În același timp, investițiile publice au crescut cu 15 miliarde de lei’, scrie prim-ministrul interimar, vineri, pe Facebook.

Bolojan susține că România ar fi ajuns într-o situație ‘imposibilă’ dacă ar fi continuat modelul deficitelor și al împrumuturilor ‘uriașe’, contractate la dobânzi ‘împovărătoare’.

Premierul interimar afirmă că România plătește în prezent ‘factura’ anilor anteriori, iar aproape jumătate din deficitul din 2026, respectiv aproximativ 3% din PIB, reprezintă cheltuieli cu dobânzile. Potrivit acestuia, banii alocați pentru plata dobânzilor ar fi putut fi folosiți pentru investiții, inclusiv pentru construirea unei autostrăzi în fiecare an.

‘Am spus că în a doua jumătate a anului redresarea va începe să producă rezultate cuantificabile. Aceste rezultate apar acum în datele economice. Știu însă că, pentru cei mai mulți români, ele nu se simt încă suficient în viața de zi cu zi. Știu că această perioadă nu este deloc ușoară. Dar alternativa ar fi fost mult mai costisitoare’, scrie Bolojan.

El susține că principala reformă implementată de Guvern a fost ‘însănătoșirea’ finanțelor publice și schimbarea unui model economic care devenise nesustenabil.

‘Rezultatele încep să apară, dar drumul nu s-a încheiat. Dacă această direcție este abandonată, riscăm să pierdem sacrificiile făcute până acum și să revenim la problemele de la care am pornit, într-o formă și mai gravă. Misiunea esențială a viitorului Guvern este să consolideze eforturile făcute până acum de societate și să continue acest drum, astfel încât uriașul potențial al României să poată fi valorificat pe deplin’, transmite premierul.