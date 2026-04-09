Bolojan: România are nevoie de un Guvern stabil, care să se bazeze pe voturi predictibile, pe votul coaliției

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că cea mai bună ipoteză pentru România este un Guvern stabil, care trebuie să se bazeze pe voturi predictibile, pe votul coaliției.

‘Grupurile parlamentare ale partidelor din Camera Deputaților sau din Senat decid de multe ori cu privire la un subiect sau altul, așa cum consideră de cuviință. Consider că România are nevoie de un Guvern stabil, care trebuie să se bazeze pe voturi predictibile, pe votul coaliției. Asta este cea mai bună ipoteză pentru România’, a afirmat Bolojan, la o conferință de presă, întrebat dacă după 20 apriliem când va ieși PSD de la guvernare, se va baza pe voturile AUR în Parlament pentru susținerea unui guvern minoritar.

Întrebat dacă în această situație a ieșirii PSD de la guvernare este pregătit să-și dea demisia sau să conducă un guvern minoritar, Bolojan a spus: ‘Sunt premierul României, am o responsabilitate în această calitate și fac ceea ce ține de mine pentru a onora această responsabilitate în serviciul țării noastre’.

‘Cea mai bună situație pentru România, în această perioadă, este să aibă un Guvern care se bazează pe o majoritate parlamentară stabilă. Orice alte ipoteze de lucru, sigur, pot fi discutate ipotetic, dar nu sunt cele mai bune soluții pentru România’, a adăugat premierul.

Întrebat, la rândul său, dacă e pregătit să-și dea demisia dacă partidul îi va cere, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a replicat: ‘În momentul de față eu nu am ajuns ministru, la fel ca niciun coleg din Guvernul României, pe persoană fizică, ci am ajuns să fim susținuți de o echipă din care facem parte și de votul românilor, prin urmare, dacă cei 5.000 de colegi vor decide o anumită direcție a partidului, așa cum am ajuns aici, voi decide în consecință împreună cu colegii mei, că nu fac notă discordantă față de echipă’.