Eugen Tomac răspunde criticilor că a propus oamenii PSD în Guvern: Să nu fim mai catolici decât Papa

Premierul desemnat, Eugen Tomac, continuă discuţiile cu partidele şi în cursul zilei de marţi, pentru a obţine susţinerea parlamentară necesară pentru învestirea Guvernului. Imediat după discuțiile cu reprezentanții UDMR Tomac a declarat că „am prezentat care sunt prioritățile cabinetului pe care îl propun, evident, ca parte din echipă, și am avut un schimb de opinii cu privire la situația politică”.

Eugen Tomac: ”Soluția cea mai sănătoasă este să avem un guvern rapid învestit, capabil să preia o parte din problemele urgente ale României, pentru că timpul ne presează. Avem angajamente cu Comisia Europeană și trebuie să îndeplinim o serie de jaloane, altfel pierdem bani importanți. Fac apel la partidele politice să iasă din această logică a reținerii și să deblocăm situația. Sunt un om al dialogului și cred că, în acest moment, avem nevoie de o perspectivă foarte clară pentru a putea depăși această stare tensionată. Sper ca, în aceste zile, să reușesc să conving o majoritate parlamentară să îmi acorde încrederea, pentru că soluția pe care o propunem noi este corectă, atâta timp cât nu a fost creată o altă majoritate”.

Întrebat despre acuzațiile că mai mulți miniștri de pe listă sunt considerați apropiați de PSD, Tomac a răspuns: „Cred că trebuie să fim raționali și trebuie să înțelegem un lucru elementar: avem nevoie de un guvern cu puteri depline pentru a debloca activitatea statului român. Starea de blocaj face foarte mult rău. Am văzut exigențele partidelor și am încercat să mă încadrez în această logică, pentru a găsi un compromis rezonabil. Un guvern format din oameni din afara acestor partide, fără membri de partid, nu poate fi eficient dacă nu va avea în Parlament deschiderea necesară pentru a duce la îndeplinire obiectivele pe care partidele prooccidentale și le-au asumat. În această direcție am dus discuțiile ieri și astăzi: să fim mai flexibili și să nu fim mai catolici decât Papa. Acest guvern nu este al lui Tomac, ci al României”.

”Un guvern format din membri din afara partidelor parlamentare va avea atâta viață cât va dori Parlamentul. Sunt bine ancorat în această realitate. Nicușor Dan a propus această soluție pentru că partidele nu au venit cu o altă opțiune. Rolul nostru va fi acela de a gestiona treburile publice, fără a veni cu soluții care nu au nimic în comun cu prioritățile României. În lipsa unui vot, să nu ne mirăm că țara este divizată. Nu ne-am asumat rolul de a veni cu soluții miraculoase sau mai bune decât cele pe care le-au avut partidele”, a mai declarat Eugen Tomac.