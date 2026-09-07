Bolojan: România are nevoie rapid de un Guvern care să consolideze ceea ce am reușit până acum

Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis că România are nevoie rapid de un Guvern care să consolideze ceea ce s-a reușit până acum, să continue schimbarea modelului economic de la consum spre investiții, să țină sub control cheltuielile statului, să colecteze eficient banii, pentru ca economia să crească natural, pe baze sănătoase, spre prosperitate reală.

‘Suntem într-un moment important pentru evoluția României. Am schimbat direcția anul trecut, iar măsurile luate până acum au funcționat.

Deficitul a scăzut și anul acesta. (…) În primele 7 luni din 2026 este mai mic cu 37% față de perioada similară din 2025. Fiecare punct de scădere ne apropie de echilibrul în care să consumăm ce producem, nu ceea ce împrumutăm. Cheltuielile de personal ale statului s-au redus (…) Investițiile se mențin pe baza fondurilor europene. În primele 7 luni, investițiile publice au ajuns la 76 de miliarde de lei, cu aproape 15 miliarde mai mult decât anul trecut. Aceasta este direcția corectă: reducem cheltuielile care nu pot fi susținute și protejăm investițiile care dezvoltă România’, a scris Ilie Bolojan, luni, într-o postare pe Facebook.

El a subliniat efortul colectiv al societății, având în vedere că urmare a corecțiilor bugetare s-a înregistrat și un efect de contracție economică.

‘Da, această corecție a avut și un efect de contracție economică. Consumul a scăzut cu partea care era pe datorie, cu bani împrumutați. Economia a pierdut creșterea, de fapt iluzorie, adusă de acest consum pe datorie. A fost un efort colectiv al societății, pentru care le mulțumesc românilor’, a afirmat Bolojan.

Acesta a punctat că situația de provizorat la nivelul guvernării nu trebuie să mai continue, având în vedere că instrumentele unui Guvern interimar sunt limitate.

‘Am reușit să încheiem PNRR, să menținem încrederea în România prin două evaluări de rating, să trecem prin crize interne și externe suprapuse. Dar instrumentele unui Guvern interimar sunt limitate. În plus, incertitudinea politică și eșecul adoptării legii salarizării, din cauza iresponsabilității PSD, creează îndoieli că se va putea menține controlul cheltuielilor și în anii următori. De acum, sunt două variante. Pe care dintre ele o vom vedea depinde de viitorul Guvern. Pentru că, oricine vine, va trebui să răspundă la întrebarea: cum vom putea reduce deficitul din PIB în 2027 (5,3%) și în 2028, în condițiile în care granturile din PNRR nu vor mai fi, cheltuielile de apărare nu vor putea scădea, ci vor crește, iar salariile și pensiile vor trebui indexate și nu vor scădea ca pondere din PIB? Asta în condițiile în care costul dobânzilor va fi o provocare și în anii ce vin, după ce am crescut prea repede gradul de îndatorare în perioada deficitelor mari’, a explicat Bolojan.

El a atras atenția și cu privire la necesitatea continuării reformelor structurale de către noul Guvern.

‘Dacă nu va continua reformele structurale sau, chiar mai rău, va ceda tentației populiste de a deschide robinetul banilor și al consumului, vom reveni la o situație chiar mai rea decât cea anterioară, pentru că niciun finanțator nu va mai crede că suntem capabili să ne schimbăm. Această variantă trebuie evitată pentru România. Avem nevoie rapid de un Guvern care să consolideze ceea ce am reușit până acum, să continue schimbarea modelului economic de la consum spre investiții, să țină sub control cheltuielile statului, să colecteze eficient banii, pentru ca economia să crească natural, pe baze sănătoase, spre prosperitate reală’, a argumentat Bolojan.

Potrivit acestuia, un asemenea Guvern poate fi condus doar de ‘un premier responsabil, care înțelege exact situația, un premier dispus la efortul constant și adesea impopular de a face ce trebuie, nu ce sună bine’.

‘Un premier dispus să muncească pentru țară, cu mandatul pe masă, dacă e nevoie, și care are un program credibil de guvernare’, a conchis Bolojan.