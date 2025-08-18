Bolojan: Următoarele şase luni sunt foarte importante pentru că măsurile de reducere a cheltuielilor trebuie luate în cascadă

Premierul Ilie Bolojan afirmă că măsurile de reducere a cheltuielilor bugetare „trebuie luate în cascadă”. Acesta estimează că „perioada dificilă” pentru România, din punct de vedere financiar, o reprezintă anul acesta şi prima jumătate a anului viitor, subliniind că, după această perioadă, Guvernul trebuie să creeze condiţii pentru relansarea economică.

„Următoarele şase luni sunt foarte importante pentru că aceste măsuri trebuie luate în cascadă. Aici e un plan clar, ştim ce avem de făcut şi România poate trece prin această perioadă pentru că e o ţară mare, o ţară puternică şi putem să trecem peste acest lucru”, a afirmat Ilie Bolojan într-un interviu pentru Bloomberg.

Şeful Executivului estimează că „perioada dificilă” va dura până la jumătatea anului viitor.

„Cred că e singura soluţie, pe de o parte, să trecem peste acest an şi jumătatea anului viitor, care e perioada dificilă, şi după aceea să putem crea condiţii pentru relansarea economică, pentru că partea practic de corecţii se va finaliza, foarte probabil, spre sfârşitul acestui an şi începutul anului viitor, urmând ca, după aceea, noi ce trebuie să facem? Să menţinem deciziile care înseamnă decizii sănătoase, să nu intrăm din nou într-o zonă de populism pe care am mai aplicat-o anii trecuţi, să ne controlăm cheltuielile, să ne încasăm veniturile, să stabilim reguli corecte în aşa fel încât să avem un comportament economic corect”, a mai afirmat Ilie Bolojan.