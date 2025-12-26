BP vinde 65% din divizia Castrol, într-o tranzacţie de 6 miliarde de dolari, evaluând unitatea la peste 10 miliarde

BP a convenit vânzarea unei participaţii de 65% în afacerea de lubrifianţi Castrol către fondul american Stonepeak, într-o tranzacţie de 6 miliarde de dolari, la câteva luni după ce gigantul petrolier a început să caute un cumpărător pentru unitate, transmite CNBC.

Vânzarea evaluează Castrol la 10,1 miliarde de dolari şi marchează un pas important în strategia de resetare a companiei, care include o schimbare de direcţie faţă de planurile verzi şi un program de dezinvestiţii de 20 de miliarde de dolari până la finalul lui 2027.

Printre potenţialii cumpărători ai Castrol luaţi în calcul în primăvară s-au numărat Reliance Industries din India, gigantul saudit Aramco, precum şi firmele de private equity Apollo Global Management şi Lone Star Funds, potrivit Bloomberg.

”Odată cu această tranzacţie, am finalizat sau anunţat peste jumătate din ţinta de 20 de miliarde de dolari în dezinvestiţii, iar fondurile vor consolida semnificativ bilanţul BP,” a declarat în comunicat CEO-ul interimar Carol Howle.

”Vânzarea reprezintă un moment esenţial în implementarea strategiei noastre de resetare. Simplificăm operaţiunile, ne concentrăm downstream-ul pe activităţile integrate principale şi accelerăm livrarea planului.”

BP va avea opţiunea de a vinde şi restul de 35% din Castrol după o perioadă de blocaj de doi ani.

Tranzacţia vine la scurt timp după anunţul privind numirea unui nou CEO — al patrulea în şase ani. Meg O’Neill, şefa Woodside Energy, va prelua conducerea la 1 aprilie, înlocuindu-l pe Murray Auchincloss, care a ocupat funcţia mai puţin de doi ani.

Analiştii consideră că schimbarea conducerii ar putea fi elementul care lipsea pentru ca BP să îşi recapete stabilitatea.

”Cred că vor urma şi alte vânzări de active ale BP,” a declarat pentru CNBC Dan Boardman-Weston, CEO al BRI Wealth Management, adăugând că grupul revine la ”activitatea de bază: explorarea şi dezvoltarea de petrol şi gaze.”

BP a avut performanţe sub aşteptări în ultimii ani, raportând scăderi ale profitului anual în 2023 şi 2024. Acţiunile companiei au deschis miercuri în urcare cu 1,3%, înainte de a reduce câştigurile la un plus de 0,9%.

De la începutul anului, titlurile sunt în creştere cu aproximativ 9%, după declinul de 15,7% înregistrat în 2024. Investitorii au acordat mai multă încredere companiei în 2025 în urma reorganizării conducerii, reducerilor de costuri şi noilor descoperiri de zăcăminte.