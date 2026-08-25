București, locul 21 în clasamentul global al orașelor cu cel mai mare potențial de dezvoltare a centrelor de date

Capitala României ocupă locul 21 în Savills Power and Place Index Top 30, clasamentul global al orașelor cu cel mai mare potențial pentru viitoarea dezvoltare a centrelor de date, se arată într-un comunicat al unei companii de consultanță imobiliară, transmis marți AGERPRES.

Conform Crosspoint Real Estate, România beneficiază de avantaje structurale relevante pentru dezvoltarea infrastructurii digitale, printre care gradul ridicat de acoperire cu fibră optică, vitezele competitive de internet și costurile accesibile ale serviciilor de date, care susțin volume mari de transfer și procesare a informației.

”Momentan, un dezavantaj important al României este costul energiei electrice. Prin deschiderea centralelor de la Iernut și Mintia, precum și prin dezvoltările prognozate de facilități de stocare a energiei pe termen mediu România poate deveni atractivă pe acest segment. În paralel, consumul de date continuă să crească accelerat atât în România, cât și în regiunea Europei Centrale și de Est, pe fondul dezvoltării serviciilor cloud, al digitalizării economiei și al integrării soluțiilor bazate pe inteligență artificială în operațiunile companiilor. Această evoluție stimulează nevoia de infrastructură digitală locală și regională și favorizează dezvoltarea centrelor de date amplasate mai aproape de utilizatori”, subliniază consultanții.

Raportul Global Data Centres: Where the Next Wave of AI Capacity Will Be Built, realizat de Savills, evidențiază faptul că următorul val de investiții în infrastructura digitală va fi orientat tot mai mult către piețe capabile să susțină extinderea accelerată a inteligenței artificiale. Astfel, investițiile globale în centre de date au ajuns la niveluri record, alimentate de expansiunea marilor operatori hyperscale și de creșterea cererii generate de inteligența artificială. În acest context, provocarea nu mai este disponibilitatea capitalului, ci identificarea locațiilor care pot oferi energia, terenurile și infrastructura necesare pentru dezvoltări de mari dimensiuni.

Același raport estimează că expansiunea centrelor de date va avea efecte și asupra pieței industriale și logistice, iar în Europa dezvoltarea acestui ecosistem ar putea genera în următorii trei ani o cerere suplimentară de aproximativ 790.000 mp de spații logistice, necesare pentru stocare, echipamente, operațiuni și servicii conexe.

La nivel general, București se află pe poziția 21 în clasamentul global al orașelor cu cel mai mare potențial pentru viitoarea dezvoltare a centrelor de date – Savills Power and Place Index Top 30 – pe baza unor criterii precum disponibilitatea energiei, infrastructura de telecomunicații, accesul la resurse și capacitatea de livrare a proiectelor.

Fondată în anul 2005, Crosspoint Real Estate oferă atât servicii de tranzacționare și consultanță pentru domeniul imobiliar, cât și soluții financiare necesare marilor investitori, pentru toate tipurile de proprietăți: birouri, retail, industrial, terenuri, hoteluri și rezidențial.