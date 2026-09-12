Buget de 500 de milioane de euro pentru capacități de producere a energiei din surse de energie solară, cu stocare

Ministerul Energiei a lansat un apel, cu un buget de 500 de milioane de euro, care vizează sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie solară, cu capacități de stocare integrate, pentru autoconsum pentru entități publice.

Apelul se va derula online în sistemul informatic al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale iar depunerea cererilor de finanțare va începe din 28 septembrie, ora 10:00, și se va desfășura până la 20 noiembrie 2026, sau până la epuizarea bugetului, în ordinea depunerii.

Procedura de selecție a proiectelor va fi conform principiului ‘primul venit, primul evaluat, cu respectarea condițiilor din ghid’, precizează Ministerul Energiei.

Evaluarea proiectelor se va desfășura în perioada 23 noiembrie 2026 – 2 martie 2027 iar contractarea se va realiza pe măsura aprobării proiectelor, începând cu data de 8 februarie anul viitor.

Finalizarea și punerea în funcțiune a investițiilor se va realiza până la 31 decembrie 2029.

Solicitanți eligibili sunt unitățile administrativ teritoriale sau sub-diviziuni ale acestora, unitățile și subunitățile din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională, unitățile din sistemul administrației penitenciare, spitalele finanțate integral din fonduri publice, instituțiile publice, astfel cum sunt definite de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cultele recunoscute oficial în România și unitățile de cult aparținând cultelor religioase, instituțiile de învățământ superior de stat, institutele naționale, institutele, centrele și stațiunile de cercetare dezvoltare de drept public, Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară, centrele sociale și centrele de îngrijiri paliative finanțate integral din fonduri publice, Agenția Națională pentru Sport, inclusiv instituțiile subordonate, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, inclusiv instituțiile subordonate, Societatea Română de Televiziune și Societatea Română de Radiodifuziune, în condițiile în care acestea prestează o misiune de serviciu public a cărei finanțare reprezintă ajutor existent, în accepțiunea legislației europene din domeniul ajutor de stat.

Beneficiarii trebuie să demonstreze că investiția finanțată va fi utilizată în scopul reducerii costului cu energia necesară pentru prestarea serviciului public încredințat și va conduce la diminuarea, în consecință, a subvenției/ compensației plătite de stat.

Apelul este finanțat integral prin fonduri nerambursabile din Fondul pentru modernizare.

Activități eligibile în cadrul apelului sunt achiziționarea de instalații/echipamente noi pentru construirea de capacități noi de producție a energiei electrice din surse regenerabile de energie solară, cu capacități de stocare integrate; achiziționarea pompelor de căldură; construcții care fac obiectul proiectului de investiție pentru producerea de energie electrică din sursă regenerabilă solară, cu capacități de stocare integrate; cheltuielile cu montajul și punerea în funcțiune a instalațiilor/ echipamentelor pentru construirea de capacități noi de producție a energiei electrice din surse de energie solară, cu capacități de stocare integrate.

Finanțarea se acordă în procent de maximum 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 10 milioane euro per beneficiar (pentru proiectul propriu și valorile aferente participării în parteneriate).

Valoarea ajutorului public nerambursabil solicitat pe MW instalat se va încadra în următoarele plafoane maxime: pentru proiectele care nu includ pompe de căldură – 900.000 euro/ MW instalat, fără TVA; pentru proiectele care includ și pompe de căldură – 1.100.000 euro/ MW instalat, fără TVA.