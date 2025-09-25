Bulgaria: Creștere de 4% a vizitatorilor străini în primele opt luni din acest an

Numărul vizitatorilor străini în Bulgaria a crescut cu aproximativ 4%, în primele opt luni din acest an, depășind 9,7 milioane, a anunțat Rumen Draganov, director în cadrul Institutului pentru Analize și Evaluări în Turism (IAAT), care a apreciat că sezonul de vară a fost unul de mare succes, arătând o creștere încurajatoare a turismului, atât intern cât și extern, informează Novinite.

Numărul călătoriilor interne ale cetățenilor bulgari s-a dublat comparativ cu perioada ianuarie-august 2024, reflectând evoluțiile foarte bune din turismul intern.

Previziunile sugerează că numărul vizitatorilor străini în Bulgaria ar putea depăși 13,4 milioane până la finalul anului, în timp ce numărul călătoriilor interne ale cetățenilor bulgari ar urma să ajungă la aproximativ 26 milioane, o creștere de aproape 1,1 milioane față de 2024, a precizat Draganov.

Acesta a adăugat că este puțin probabil ca turismul să fie afectat de adoptarea euro de la 1 ianuarie 2026, în condițiile în care la nivel istoric s-a operat cu valută.

De asemenea, a informat Draganov, majoritatea serviciilor turistice din Bulgaria sunt furnizate în special de cetățeni bulgari și mai puțin de angajați străini, ceea ce arată contribuția sectorului la economia locală.