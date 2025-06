Burduja: Și astăzi avem contracte de semnat. Nu plec până nu le semnăm

Bilanțul la Ministerul Energiei arată proiecte de investiții de peste 14 miliarde de euro semnate, iar astăzi avem alte contracte de parafat și nu vreau să plec până nu le semnăm, inclusiv cel mai mare pentru unități administrativ-teritoriale cu Primăria Oradea, un proiect realmente foarte mare, a declarat, luni, ministrul interimar de resort, Sebastian Burduja, la un eveniment de specialitate.

‘Cred că nu e rostul unui bilanț acum. De altfel, oamenii din sala aceasta cam știu ce s-a întâmplat la Ministerul Energiei în ultimii doi ani, cu bune și cu rele, fiecare să facă această evaluare. Dar aș pleca de la faptul că un câștig despre care am vorbit mai puțin este faptul că după doi ani cred că înțelegem cu toții (…) importanța sectorului energetic, faptul că energia este totul. E competitivitatea economiei, înseamnă locuri de muncă, înseamnă dezvoltare, înseamnă bunăstare. Sigur că ne-a ajutat și raportul Draghi, care a venit foarte tranșant, și la nivel european s-a schimbat o paradigmă, o paradigmă care era de terapie șoc pe înverzire și a devenit, sau sper să devină, acel smart thing despre care am tot vorbit. Câteva lucruri aș puncta (..) – sunt câteva legi importante care s-au dat sau ordonanțe de urgență – mă gândesc la offshore wind, avem foarte mult potențial acolo, mă gândesc la ordonanța pe stocare, care a eliminat dubla taxare și cred că va fi o evoluție cel puțin la fel de spectaculoasă în capacități de stocare, dacă vorbim că am pornit la începutul anului trecut cu 16 MWh și avem vreo 404 MWh în prezent, deci o creștere exponențială. Va continua. Și, după 17 ani, o nouă strategie energetică națională (…) Nu e perfectă, dar este, avem o direcție. (…) Am făcut un bilanț: vă spuneam undeva la 14 miliarde de euro, chiar am depășit lucrul ăsta, și astăzi avem contracte de semnat și nu vreau să plec până nu le semnăm. Inclusiv cel mai mare pentru unități administrativ – teritoriale cu Primăria Oradea, un proiect realmente foarte mare’, a spus Burduja.

El a ținut să citească un mesaj primit recent, subliniind că răsplata de a fi reprezentantul acestui sector extraordinar a fost mult mai mare decât orice nedreptate.

‘N-aș vrea să închei până nu vă dau citire unui mesaj pe care sigur că în genul ăsta de moment îl primești de la diverși prieteni, cunoscuți, colegi sau simpli cetățeni pe rețelele sociale. În fine, foarte frumos, îndelungat, dar se încheia cu un citat din Ionel Brătianu – și v-am obișnuit cu citatele mele obositoare, așa că nu pot să rezist tentației să vă mai dau unul, și anume că ‘politica îți poate da din când în când satisfacții și onoruri, dar pentru un om iubitor de țară și conștient de răspunderile sale este un șir neîntrerupt de griji, de jertfe și un drum pe care ești nevoit să culegi mai multă nedreptate decât răsplată’. (…) Ca ministru al Energiei, am cules mult mai multă răsplată decât nedreptate. A fost și nedreptate, am avut meciurile noastre cu prietenii de la două-trei asociații non-guvernamentale, dar răsplata de a fi reprezentantul acestui sector extraordinar și până la urmă al oamenilor minunați din sectorul energetic a fost mult mai mare decât orice nedreptate. Și pentru asta eu vă mulțumesc și vreau să vă spun, și o să spun întotdeauna, oamenii pe care i-am cunoscut în minister, în companii, în leadershipul companiilor, presa din energie, absolut toți acești oameni sunt eroi’, a transmis ministrul interimar.

În acest sens, Sebastian Burduja a anunțat că lucrează la un proiect de lege pentru instituirea unui ordin național ‘Meritul energetic’.

‘Ca parlamentar, deja am început să lucrez la un proiect de lege – și sper să am susținerea distinșilor mei colegi și prieteni – pentru instituirea unui ordin național ‘Meritul energetic’. El nu există și cred că acest sector merită cea mai înaltă recunoaștere pe care o are statul’, a susținut el.

Ministrul interimar al Energiei, Sebastian Burduja, a participat, luni, la conferința ‘Incertitudini și oportunități pentru investițiile în energie – prezent și viitor’, organizată de Focus Energetic la Palatul Parlamentului.