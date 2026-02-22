Bursa de la București a câștigat peste 27,5 miliarde de lei la capitalizare, în această săptămână

Bursa de Valori București (BVB) a câștigat în această săptămână peste 27,5 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 4,89%, în timp ce valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a scăzut cu 624,1 milioane de lei, în comparație cu săptămâna anterioară.

Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursieră a ajuns la 590,2 miliarde de lei, în perioada 16 – 20 februarie 2026, în creștere față de valoarea de 562,67 miliarde de lei consemnată săptămâna anterioară (9 – 13 februarie 2026).

Tranzacțiile cu acțiuni au generat săptămâna acesta un rulaj de 492,88 milioane de lei, mai mic decât cel consemnat în perioada 9 – 13 februarie, de 1,116 miliarde de lei.

Cea mai bună zi de tranzacționare la BVB a fost marți, 17 februarie, când s-a înregistrat un rulaj de 171,46 milioane de lei, iar cea mai slabă, joi, 19 februarie, cu o valoare a tranzacțiilor de 69,93 milioane de lei.

Indicele principal al Bursei de Valori București – BET – a închis săptămâna la 29.193,91 puncte.

Acțiunile Băncii Transilvania au fost cele mai lichide titluri pe segmentul principal al BVB, cu tranzacții de 90,39 milioane de lei, înregistrând o creștere a prețului cu 4,75%.

În topul tranzacțiilor se mai află titlurile Hidroelectrica – cu schimburi de 62,12 milioane de lei (+5,45%) și cele ale OMV Petrom – cu 61,09 milioane de lei (+5,69%).

Cele mai importante creșteri ale cotațiilor au fost înregistrate de acțiunile Companiei Energopetrol (+87,5%), Transelectrica (+15,12%) și Premier Energy PLC (+13,73%).

La polul opus se află Uztel, cu o scădere a cotațiilor de 9,72%, acțiunile Grupului Industrial Electrocontact, cu un declin de 7,69%, urmate de cele ale Sinteza (-5,08%).