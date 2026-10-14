Buzoianu: Decizia privind menținerea în funcție a directoarei ANM aparține Consiliului de Administrație

Decizia privind menținerea sau nu în funcție a directorului general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) aparține Consiliului de Administrație al instituției, care însă nu poate lua decizii din lipsă de cvorum, a transmis marți ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu.

‘Decizia de a rămâne sau nu directoarea de la ANM în funcție aparține Consiliului de Administrație al ANM. Vom trimite raportul corpului de control către CA-ul ANM cu absolut toate neregulile identificate. Problema reală este că CA-ul ANM e nefuncțional de luni de zile pentru că nu au cvorum, deci nu poate lua decizii. De ce nu au cvorum? În urma concursurilor lansate nu au fost ocupate toate posturile pentru membri din CA. Am încercat de luni de zile să reluăm un concurs, dar AMEPIP nu a avut experți să ne trimită să dăm drumul la concurs – așa că nu s-au putut relua concursurile’, a explicat Diana Buzoianu, pe pagina sa de Facebook.

Aceasta a precizat că două propuneri pentru ocuparea unor poziții interimare în Consiliul de Administrație al ANM au fost respinse de AMEPIP.

‘Am încercat să trimitem 2 propuneri pentru interimat în CA-ul ANM, dar am primit un răspuns oficial că oameni cu experiență de coordonare la catedră fix în domeniul de meteorologie de peste 15 ani de zile nu sunt considerați că au 3 ani de conducere de către AMEPIP. Un politician care a avut firma lui tata și s-a pus director la 18 ani pe ea, ar putea azi să îndeplinească această condiție, în această interpretare, și ar fi mai bun decât oameni cu zeci de ani experiență fix pe meteorologie. Așa că AMEPIP ne-a respins deja 2 experți cu o carieră întreagă în domeniu’, a afirmat ministra de resort.

Totodată, Diana Buzoianu a anunțat că a fost transmisă o nouă propunere către AMEPIP, pentru ocuparea unui loc în Consiliul de Administrație.

‘Am trimis ieri către AMEPIP o nouă propunere pentru al treilea membru în Consiliul de Administrație al ANM. Un om cu experiență pe audit și financiar, având în vedere problemele identificate la ANM. Acum așteptăm să vedem răspunsul AMEPIP’, a precizat aceasta.

Ministra a avertizat că blocajul din Consiliul de Administrație poate împiedica aprobarea bugetului ANM până la sfârșitul lunii octombrie, cu posibile consecințe financiare pentru instituție.

‘Atenție. Lipsa validării unui membru de către AMEPIP pe diverse interpretări halucinante nu înseamnă doar că directoarea ANM, de exemplu, nu poate fi evaluată, ci și că bugetul ANM nu poate fi aprobat până la final de octombrie. Acest blocaj poate însemna riscuri financiare pentru ANM. Așa că răspunsul AMEPIP ar trebui să vină de urgență. Asta, sau blocajul acesta susținut de luni de zile are riscul de a produce pagube reale în perioada imediat următoare’, a transmis Diana Buzoianu.

Ministra interimară a Mediului a solicitat, la finalul săptămânii trecute, demisia conducerii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), după ce Corpul de Control a identificat achiziții de parfumuri, articole vestimentare și alte produse de lux din bugetul instituției, și a anunțat că raportul verificărilor va fi transmis Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Curții de Conturi.

Potrivit Dianei Buzoianu, Administrația Națională de Meteorologie a realizat, în ultimii patru ani, achiziții directe în valoare de milioane de lei, cu încălcarea legislației în vigoare.

În replică, directoarea generală a Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, susține că nu a utilizat cardul instituțional, acesta fiind declarat ‘inactiv de la emitere’, și că nu a aprobat niciodată achiziții în afara legii.

Mateescu a precizat, totodată, că a dispus misiune de audit public intern în momentul când a aflat de neregulile privind utilizarea cardurilor instituționale de către compartimentul responsabil și, ca urmare, a depus încă din 12 august 2026 sesizarea organelor competente cu privire la eventuale fapte în afara legii.