Buzoianu: În câteva zile, venim cu un pachet comun de modificări a legislației referitoare la balastiere

Un pachet comun de modificări de legislație cu privire la balastiere va fi definitivat în câteva zile, astfel încât să oprim grupurile de interese care au furat România și au distrus comunități întregi, a transmis, miercuri, pe pagina sa de socializare, ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.

‘Balastierele ilegale lasă fără apă comunități, distrug infrastructură, pun în pericol viața oamenilor. Sutele de balastiere ilegale care au însemnat sute de cratere abandonate peste tot în țară au fost ignorate de autoritățile de control ani de zile la rând. Noi nu am mai acceptat uitatul în altă parte. Am crescut exponențial controalele, am scos la iveală fenomenul iazurilor piscicole care erau paravan pentru balastiere, am lansat inspectorul balastierelor. Acum suntem în faza de modificat legislația pentru a opri mafiile acestea pe viitor. Așa că m-am bucurat să avem zilele acestea ședința convocată domnul Ilie Bolojan, la Guvern, pentru a discuta aplicat ce propuneri de modificări de legislație avem pentru ca exploatarea de agregate să nu mai pună în pericol românii. Îi mulțumesc Premierului pentru susținerea unei legislații în domeniul balastierelor mult mai bună decât ce avem acum’, a scris Buzoianu, pe Facebook.

Potrivit șefei de la Mediu, una dintre propunerile avansate se referă la creșterea valorii garanțiilor care sunt solicitate pentru neîndeplinirea obligațiilor de către firmele avizate.

‘Printre propunerile pe care le-am susțin în cadrul ședinței se numără: limitarea termenelor prevăzute în avize pentru realizarea iazurilor piscicole, creșterea garanțiilor care sunt cerute pentru neîndeplinirea obligațiilor de către firmele avizate, sancțiuni clare aplicate pentru nerealizarea lucrărilor asumate în proiecte, crearea unui mecanism mai clar de executare a garanțiilor în caz de neîndeplinire a obligațiilor legale (…) Nu există niciun motiv ca, în câteva zile, să nu venim cu un pachet comun de modificări de legislație, astfel încât să oprim grupurile de interese care au furat România și au distrus comunități întregi’, a subliniat Diana Buzoianu.

La întâlnirea le Guvern au participat reprezentanți din cadrul Administrației Naționale ‘Apele Române’, Gărzii Naționale de Mediu și Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon.