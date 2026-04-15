Buzoianu: Ministerul Mediului a câștigat, în primă instanță, procesul de contestare a raportului Corpului de control referitor la Pădurea Băneasa

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a câștigat în primă instanță procesul privind raportul Corpului de control, referitor la drumul din Pădurea Băneasa, document contestat de Regia Națională a Pădurilor (RNP) – Romsilva Ilfov, a anunțat, marți, pe pagina sa de socializare, ministra Diana Buzoianu.

‘Astăzi, Ministerul Mediului a câștigat în primă instanță procesul privind raportul Corpului de control referitor la drumul din Pădurea Băneasa, raport care a fost contestat de nimeni altcineva decât Romsilva Ilfov! Felicit echipa de juriști ai ministerului! Pe banii și timpul autorităților publice, domnul Răduță, directorul Direcției Silvice Romsilva Ilfov a încercat să explice că problema drumului din Pădurea Băneasa a fost raportul Corpului de control al ministerului, nu contractul ilegal semnat de el. A pierdut pe fond. Directorii din Direcțiile Silvice pot fi demiși de Directorul General al Romsilva. Crede cineva că vechiul-nou director general al Romsilva va demite directorii care vădit nu protejează pădurile? Noi continuăm să muncim cu sens. Pădurile României merită o Romsilva reformată’, a subliniat Buzoianu, pe Facebook.

Luna trecută, Asociația Parcul Natural București și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) au anunțat, într-o conferință de presă, depunerea la Academia Română a Studiului de Fundamentare Științifică pentru instituirea Parcului Natural Pădurea Baneasa.

Conform cercetării, în conformitate cu datele din amenajamentul silvic (U.P. II Băneasa, 2020), fondul forestier studiat este proprietate publică (36% – respectiv 439,7 hectare) și privată (64% – adică 781,8 hectare), iar administrarea, din punct de vedere silvic, este asigurată de Regia Națională a Pădurilor – RNP Romsilva, prin Ocolul Silvic București, din cadrul Direcției Silvice Ilfov.

Suprafață totală a ariei naturale protejate Pădurea Băneasa este de 1.221,5 de hectare și se suprapune din punct de vedere administrativ teritorial cu Municipiul București, Sectorul 1, și cu localitățile Voluntari și Tunari din județul Ilfov.

Potrivit activiștilor de mediu, instituirea regimului de arie naturală protejată în Pădurea Băneasa e singura măsură care poate garanta integritatea pădurii pe termen lung, conservarea habitatelor și oferi oamenilor acces la recreere sănătoasă și aer curat.

Studiul de fundamentare științifică pentru Parcul Natural Pădurea Băneasa a fost realizat de Asociația Parcul Natural București în cadrul proiectului Rewilding, finanțat de Platforma de Mediu pentru București, program inițiat de Fundația Comunitară București și ING Bank România.

Un raport al Corpului de Control din Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), publicat pe data de 10 februarie 2026, arată că lungimea drumului forestier FE002 situat în Pădurea Băneasa a fost modificată prin includerea unui tronson suplimentar de aproximativ 0,72 km, iar prelungirea a fost operată fără existența documentației legale privind schimbarea categoriei de folosință, fără proiect tehnic și fără aprobările prevăzute de legislația în vigoare.

Pădurea Băneasa este cea mai întinsă zonă de natură primară din București, una dintre ultimele rămășițe ale Codrilor Vlăsiei, parte a Centurii Verzi a Capitalei. Sute de specii de animale, păsări, amfibieni și insecte își au casă aici, dintre care 46 sunt protejate sau amenințate cu dispariția – Ciocănitoarea neagră, ciuful de pădure, șarpele de alun, tritonul cu creastă, fluturele-zebră, liliacul de amurg, bursucul, veverița și căprioara.