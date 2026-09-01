Buzoianu: Proiectul privind monitorizarea pădurilor din România a fost finalizat prin PNRR

Proiectul privind monitorizarea pădurilor din România, prin imagini satelitare, camere video și echipamente de scanare, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a fost finalizat, a anunțat ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, într-o postare publicată, luni, pe pagina sa de socializare.

‘Am finalizat la Ministerul Mediului proiectul din PNRR privind monitorizare a pădurilor! Vom avea imagini satelitare, camere video și echipamente de scanare ale pădurilor din România! Ce înseamnă asta mai pe înțelesul tuturor? Toate componentele din PNRR ale proiectului au fost realizate și recepționate. Sistemul reunește trei tehnologii care au fost implementate: monitorizarea pădurilor prin imagini satelitare, monitorizarea video a transporturilor de materiale lemnoase cu ajutorul inteligenței artificiale și scanarea pădurilor cu tehnologie LiDAR. Tăierile ilegale au distrus zeci de ani de zile plămânul verde al României: pădurile noastre. În fața mafiei lemnului, avem nevoie de instrumente de ultimă tehnologie pentru a putea prinde infractorii. Închidem, așadar, un proiect esențial pentru modul în care România își monitorizează pădurile. Prin PNRR am creat instrumentele care ne permit să vedem mai repede ce se întâmplă în teren, să identificăm modificările suspecte, să verificăm transporturile de lemn și să avem date mult mai precise despre starea pădurilor’, a precizat Buzoianu, pe Facebook.

Șefa de la Mediu a adăugat că tehnologia nu înlocuiește controlul din teren, dar îl face mult mai eficient, fiind ‘un pas important pentru reducerea tăierilor ilegale și pentru un management al pădurilor bazat pe date reale’.

‘Pe scurt: vor putea fi monitorizați prin satelit aproximativ 70.000 kmp² de vegetație forestieră. Sistemul va compara imaginile și va genera alerte atunci când identifică modificări ale vegetației forestiere, acolo unde nu există avize. Vom avea 350 de puncte de monitorizarea transporturilor de lemn cu camere video. Sistemul corelează informațiile captate de camere cu datele declarate în SUMAL și lansează alerte în cazul în care mașini sunt surprinse transportând lemn fără aviz. Cea de-a treia componentă utilizează tehnologia LiDAR pentru scanarea fondului forestier. Practic, se va putea realiza un model digital al pădurilor din România’, a subliniat Diana Buzoianu.

Valoarea totală a proiectului este de 272,605 milioane de lei, iar sistemul informatic este interconectat cu SUMAL.