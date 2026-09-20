Siegfried Mureșan: Un guvern responsabil condus de mine – un argument în plus pentru păstrarea ratingului țării

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a afirmat, vineri, că va continua principiul ‘sănătos’ privind gestionarea cu atenție a banului public, menționând că, după această etapă dificilă, se va intra pe o ‘etapă de creștere’ și ia în calcul relaxarea unor măsuri de consolidare fiscală de îndată ce țara își va permite acest lucru.

‘În primul rând, este evident că guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a stabilizat țara, a făcut foarte multe lucruri bune pentru România și datorită lucrurilor bune făcute pentru România de acest guvern vom reuși să intrăm într-o etapă viitoare. Cred că principiile, să fim responsabili, să gestionăm cu atenție banul public, să nu risipim banii oamenilor, să investim banii acolo unde e nevoie de ei, este un principiu sănătos și voi continua aceste lucruri’, a declarat Mureșan la Digi 24, întrebat dacă va continua măsurile adoptate de Guvernul Bolojan sau va renunța la o parte dintre ele.

El a menționat că guvernul anterior nu a luat ‘de plăcere’ unele măsuri criticate de consolidare fiscală și era nevoie de aceste corecții pentru că altfel s-ar fi blocat fondurile europene.

‘Iau în calcul relaxarea acestor măsuri de îndată ce ne permitem acest lucru. A relaxa măsurile înainte de a ne permite riscăm să ne aducă într-o zonă în care partenerii noștri să-și piardă încrederea în noi, să ne ceară dobânzi mai mari și atunci, practic, costul, povara pentru oameni, va fi tot mai mare. Deci am în vedere o relaxare de îndată ce ne permitem, evident’, a spus el.

Premierul desemnat a arătat că ‘indicatorii sunt acum un pic mai buni’.

‘Va trebui să facem o rectificare bugetară, după care la finalul anului vom face bugetul pe anul următor și atunci vom vedea exact cât ne permitem pentru anul următor’, a adăugat Mureșan.

El a mai spus că pentru agențiile de rating ‘mai rău decât a avea un guvern interimar serios ar fi un guvern cu puteri depline neserios’.

‘Dar mai bine decât să avem un guvern interimar serios este să avem un guvern cu puteri depline serios. Deci da, voi conduce un guvern responsabil, nu pot vorbi în numele agențiilor de rating, dar cred că a avea un guvern responsabil condus de mine ar fi un argument în plus pentru agențiile de rating pentru a păstra ratingul țării noastre’, a mai declarat Siegfried Mureșan.