BYD va detrona Tesla din poziția de cel mai mare producător de automobile electrice în 2025

Extinderea rapidă la nivel global a BYD, combinată cu contextul politic dificil și înăsprirea reglementărilor pentru Tesla în SUA și în alte părți, vor permite producătorului chinez să revendice, pentru prima dată, titlul de lider mondial la vânzările de vehicule complet electrice în 2025, informează AFP.

Ambele companii ar urma să dea publicități în curând cifrele privind vânzările anuale, dar pe baza celor mai recente rapoarte, BYD a preluat un avans atât de semnificativ încât pare practic imposibil ca Tesla să poate reduce decalajul.

Până la sfârșitul lunii noiembrie, compania cu sediul în Shenzhen – care produce și vehicule hibride – vânduse 2.066.002 vehicule complet electrice, devenind prima firmă care depășește acest prag. Tesla, la rândul său, vânduse 1.217.902 de vehicule electrice până la sfârșitul lunii septembrie.

Producătorul american a beneficiat în al treilea trimestru de un impuls legat de expirarea unor facilități fiscale în Statele Unite, ceea ce i-a stimulat pe mulți cumpărători să își urgenteze achizițiile. Livrările globale au crescut cu 7% față de anul precedent (497.099 de vehicule).

Cu toate acestea, experții se așteaptă la o contracție în trimestrul patru. Analiștii de la FactSet mizează pe 449.000 automobile Tesla vândute în trimestrul al patrulea (scădere de 9,48% față de trimestrul patru 2024) și de 1,65 milioane pentru întregul an 2025 (scădere de 7,66%).

Este vorba de o prognoză anuală semnificativ mai mică față de vânzările BYD până la data de 30 noiembrie.

Diferența finală ar putea fi și mai mare, deoarece analiștii Deutsche Bank mizează pe 405.000 vehicule Tesla livrate în trimestrul al patrulea, în timp ce analiștii UBS anticipează 415.000. Aceste prognoze au fost revizuite recent în jos. Deutsche Bank a menționat în special vânzările sub așteptări în America de Nord (-33%), Europa (-34%) și, într-o măsură mai mică, China (-10%).

Analiștii de la TD Cowen sunt mai optimiști (429.000 de vehicule Tesla vândute în trimestrul patru), dar recunosc totuși faptul că trimestrul a fost unul ‘puțin dificil’, odată cu expirarea facilităților fiscale, a declarat analistul Itay Michaeli.

‘Livrările Tesla vor da semne de slăbiciune în trimestrul al patrulea. Un total de 420.000 (de vehicule) ar trebui să fie suficient pentru a ilustra stabilitatea cererii, în timp ce piețele sunt concentrate pe lansarea conducerii autonome în 2026’, a declarat Dan Ives, director la Wedbush Securities.

Vânzările grupului cu sediul în Austin, Texas, au avut de suferit de pe urma unei încetiniri neașteptate a tranziției către vehiculele electrice, a creșterii concurenței și a deciziilor luate de președintele Donald Trump, de la revenirea sa la Casa Albă în ianuarie. La acestea se adaugă relația strânsă dintre CEO-ul Tesla, Elon Musk și Trump în timpul campaniei și după inaugurarea sa, care a pătat imaginea mărcii și a provocat proteste, acte de vandalism și apeluri la boicot. Vânzările au scăzut vertiginos și continuă să scadă, în special în Europa.

În același timp, principalul său rival chinez și-a menținut ascensiunea meteorică, chiar dacă profitabilitatea pe plan intern a avut de suferit din cauza comportamentului prudent al consumatorilor. Din acest motiv, compania caută în mod activ să se extindă la nivel internațional.

BYD este ‘unul dintre pionieri în înființarea de unități de producție și furnizarea de vehicule electrice în străinătate’, a declarat pentru AFP Jing Yang, director pentru Asia-Pacific la Fitch Ratings. Și această diversificare geografică va ajuta, probabil, BYD să navigheze într-un mediu din ce în ce mai complex în ceea ce privește tarifele, a adăugat Yang.