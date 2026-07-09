Rusia interzice exporturile de motorină după atacurile ucrainene asupra rafinăriilor

Rusia a interzis, începând de miercuri, exporturile de motorină, până la 31 iulie, într-o încercare de a stabiliza piaţa internă a carburanţilor, după ce atacurile repetate cu drone ale Ucrainei asupra rafinăriilor au provocat penurii şi creşteri puternice de preţ, transmite Reuters.

În numeroase regiuni ale ţării, şoferii sunt nevoiţi să aştepte ore întregi la benzinării, pe fondul reducerii livrărilor de benzină şi motorină, cauzată de deteriorarea infrastructurii energetice.

Vicepremierul rus Alexander Novak a declarat, în cadrul unei şedinţe de guvern conduse de preşedintele Vladimir Putin, că situaţia aprovizionării cu combustibil rămâne complicată.

”Astăzi a fost introdusă interdicţia privind exporturile de motorină, iar această măsură va permite creşterea livrărilor către piaţa internă”, a spus Novak. El a adăugat că Rusia va începe să importe combustibili încă din luna iulie.

Potrivit guvernului rus, interdicţia se aplică inclusiv producătorilor de motorină şi va rămâne în vigoare până la 31 iulie. Sunt exceptate doar livrările efectuate în baza unor acorduri guvernamentale existente, precum cel cu Mongolia.

Surse din industrie au declarat săptămâna trecută că Rusia a început deja să importe benzină pe cale maritimă din India.

Vladimir Putin a acuzat Ucraina că încearcă să afecteze economia Rusiei şi să provoace panică în rândul populaţiei.

”Cel mai important obiectiv al lor este să creeze un sentiment de anxietate în societate. Înţelegem cu toţii că acest scop este imposibil de atins. Rezilienţa sistemului energetic al Rusiei este foarte ridicată, printre cele mai mari din lume”, a afirmat liderul de la Kremlin.

La rândul său, Ucraina susţine că atacurile asupra instalaţiilor energetice ruseşti urmăresc să reducă capacitatea Moscovei de a continua războiul şi să o determine să accepte negocieri de pace.

Anunţul Rusiei a împins marjele de rafinare ale motorinei în Europa la un nivel record de 60,17 dolari pe baril, pe fondul temerilor privind reducerea ofertei.

”Interdicţia exporturilor de motorină din Rusia vine într-un moment extrem de nefavorabil. Războiul cu Iranul a redus deja stocurile globale, iar acum Rusia şi cumpărătorii săi vor concura cu Europa pentru importurile de motorină din alte surse”, a declarat Abhishek Kumar, analist la Sparta Commodities.

În iunie, Turcia şi Brazilia au fost principalii cumpărători ai motorinei ruseşti, absorbind împreună cel puţin jumătate din volumele disponibile.

Exporturile maritime de motorină şi gazoil ale Rusiei s-au prăbuşit în iunie cu 39% faţă de luna precedentă, până la aproximativ 1,8 milioane de tone, şi cu 46% comparativ cu aceeaşi perioadă din 2025.

Potrivit companiei de analiză Kpler, exporturile au continuat să scadă şi în primele opt zile din iulie, ajungând la doar 214.000 de barili pe zi, faţă de 793.000 de barili pe zi în iulie 2025 şi 842.000 de barili pe zi în iulie 2021, înainte de războiul din Ucraina.

Pe lângă Turcia şi Brazilia, Maroc, Egipt şi Senegal s-au numărat printre importatorii de motorină rusească în luna iunie.