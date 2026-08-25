Canada anunță suprataxe vamale de 15 până la 50% pentru o serie de produse americane

Canada a anunțat marți intrarea în vigoare pe 8 septembrie a unor suprataxe vamale de 15 până la 50% pentru o serie de produse americane și deblocarea a 4,6 miliarde de euro pentru susținerea sectoarelor dur lovite de războiul comercial care a escaladat între cele două state vecine, odinioară aliate apropiate, relatează AFP.

Aceste suprataxe, pe care prim-ministrul canadian Mark Carney le-a anunțat sâmbătă în linii mari, vor afecta oțelul, produsele lactate, dar și agricultura, industria hârtiei, sectorul de electronice și aparate electrocasnice. Cuantumul lor va corespunde ‘aproape dolar la dolar’ celui al suprataxelor americane care afectează Canada de sâmbătă.

Canada este ‘unită în răspunsul său’ la această ‘provocare fără precedent’, a declarat marți ministrul finanțelor, Francois-Philippe Champagne, care a prezentat această ripostă care intră în vigoare pe 8 septembrie, la ora 00:01.

Mark Carney a decis vineri să-i reziste lui Donald Trump și să rupă negocierile comerciale cu SUA, în contextul condițiilor considerate ‘nedrepte’ impuse de Washington.

Un pariu care s-ar putea dovedi riscant din punct de vedere economic. SUA sunt, la mare distanță, primul partener comercial al Canadei, exporturile canadiene către această țară reprezentând 70% din total.

Pentru a trece de ‘aceste vremuri dificile’, guvernul american a mai prezentat marți și măsuri de susținere pentru sectoarele dur lovite de taxele vamale americane, în cadrul unei conferințe de presă la care au participat mai mulți miniștri.

O anvelopă totală de 7,5 miliarde de dolari canadieni (4,6 miliarde de euro) va fi deblocată pentru a susține financiar firmele, a întări indemnizațiile de șomaj și a crea un ‘Fond de diversificare pentru o Canadă puternică’, care va ajuta sectoarele afectate să găsească noi piețe de export.

Washingtonul aplică de sâmbătă suprataxe punitive care afectează un total de 20 de miliarde de dolari de produse canadiene importate, între care figurează în special cimentul, alcoolul și crosele de hochei.

Prevăzute inițial pentru 19 august, aceste suprataxe americane au fost amânate cu trei zile de Donald Trump întrucât un acord părea apropiat între cele două țări, dar apoi Carney a decis să renunțe la negocieri.

Președintele american a făcut luni să crească suplimentar tensiunile anunțând că taxele vamale asupra sectorului auto și al oțelului canadian vor crește cu 50% de la 1 ianuarie anul viitor. Cea mai mare parte a oțelului canadian care intră în SUA este deja taxată cu 50%, dar Washingtonul a vorbit despre o posibilă scădere a taxării în caz de acord comercial.

Marți dimineață, Donald Trump, care estimează că statul vecin abuzează de ani de zile de generozitatea Washingtonului pe plan comercial sau militar, a mai spus că se gândește ‘serios să schimbe numele Lacului Ontario în Lacul America’, întrucât ‘nu ne așteptăm să mai facem prea multe afaceri cu Ontario’, bogată provincie canadiană unde sectorul auto este foarte puternic.

Guvernul canadian și-a justificat vineri decizia de a rupe negocierile prin condițiile puse de Washington asupra limbii franceze, subiect politic sensibil în această țară bilingvă.

Potrivit Ottawa, proiectul de acord ar fi afectat subvențiile pentru cultura francofonă, locul ocupat de media francofone online și obligația etichetării bilingve a produselor vândute în Canada.

‘Niciodată nu mă voi amesteca în treburile canadienilor francofoni’, a răspuns marți Donald Trump, negând cea mai mică ingerință și denunțând pe rețeaua sa Truth Social o ‘minciună’ a lui Mark Carney pentru a-și asigura susținerea provinciei francofone Quebec.