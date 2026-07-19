Casa Albă îşi extinde controlul asupra accesului la cele mai avansate modele de inteligenţă artificială

Administraţia preşedintelui Donald Trump face paşi pentru a prelua un rol mai important în controlul lansării celor mai avansate modele de inteligenţă artificială, stabilind ce companii şi organizaţii pot avea acces la acestea, au declarat pentru CNBC două surse apropiate situaţiei.

Până acum, aceste decizii erau luate de companiile care dezvoltă modelele AI. OpenAI şi Anthropic stabileau ce parteneri, agenţii guvernamentale şi clienţi importanţi puteau testa sau utiliza cele mai performante sisteme ale lor.

Anthropic a oferit anterior acces limitat la modelul său de securitate cibernetică Mythos prin programul Project Glasswing, iar OpenAI a procedat similar cu modelul GPT-5.6, în cadrul iniţiativei Daybreak, destinată partenerilor de încredere.

Un oficial al Casei Albe a declarat însă pentru CNBC că administraţia nu aprobă lansările modelelor AI dezvoltate de companiile private şi că participarea la testele şi evaluările guvernamentale este voluntară. Potrivit acestuia, deciziile privind momentul şi amploarea lansărilor rămân în responsabilitatea companiilor.

Cu toate acestea, CNBC notează că, luna trecută, administraţia Trump a blocat temporar accesul la modelele Claude Mythos 5 şi Fable 5 dezvoltate de Anthropic, invocând motive de securitate naţională. Accesul a fost restabilit după negocieri cu compania. Tot luna trecută, OpenAI a anunţat că va limita accesul la noile sale modele doar pentru „parteneri de încredere”, în urma solicitărilor venite din partea autorităţilor americane.

În această săptămână, Casa Albă a lansat şi un nou program denumit Gold Eagle, conceput pentru colaborarea cu sectorul privat în identificarea şi remedierea vulnerabilităţilor de securitate cibernetică.

Potrivit unei surse citate de CNBC, noul mecanism ar urma să transforme Casa Albă într-un centru de coordonare care va decide ce organizaţii vor putea testa sau utiliza modelele AI de ultimă generaţie.

Măsurile vin într-un moment în care competiţia globală în domeniul inteligenţei artificiale se intensifică. Vineri, startup-ul chinez Moonshot AI a prezentat modelul Kimi K3, despre care susţine că se apropie de performanţele modelelor americane Fable şi GPT-5.6, depăşindu-le chiar într-unul dintre testele independente.

David Sacks, fost responsabil al Casei Albe pentru inteligenţa artificială, a calificat această evoluţie drept „îngrijorătoare”, avertizând că Statele Unite riscă să piardă avantajul în cursa globală pentru dezvoltarea inteligenţei artificiale dacă îşi încetinesc propriul ritm de inovare.