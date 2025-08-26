Casa de Pensii alocă peste 34 milioane lei pentru soluții IT de continuare a serviciilor critice, în caz de dezastru

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) alocă 34,13 milioane lei, fără TVA, pentru soluții integrate de asigurare a continuității serviciilor critice ale instituției, în caz de dezastru, contractul urmând să fie încheiat pentru o perioadă de 9 luni, potrivit unui anunț de participare postat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

Conform sursei citate, obiectul achiziției implică, în principal, achiziția de pachete software pentru copii de siguranță (backup) sau recuperare.

‘În urma evaluării alternativelor de realizare a obiectivelor strategice ale CNPP, s-a decis implementare a unei soluții integrate pentru asigurarea continuității serviciilor critice ale Casei Naționale de Pensii Publice, în caz de dezastru’, se menționează în document.

Astfel, contractul presupune achiziția de dispozitive de stocare și citire, pachete software de securitate, servere, servicii de instalare de hardware, servicii de dezvoltare de software de securitate, servicii de aplicare de software și servicii de stocare de date și a unui sistem de gestiune a bazelor de date.

Contractul va fi atribuit prin licitație deschisă, pe criteriul celui mai bun raport calitate-preț, iar termenul-limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 30 septembrie 2025, ora 15:00.