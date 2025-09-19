Manole: Sprijinul pentru plata facturilor la energie ajunge la cei vulnerabili

Sprijinul pentru plata facturilor la energie ajunge la cei vulnerabili, vineri fiind plătite primele tichete pentru peste 270.000 de beneficiari, a anunțat ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre-Florin Manole.

‘Ne ținem de cuvânt: sprijinul pentru plata facturilor la energie ajunge la cei vulnerabili. Astăzi au fost plătite primele tichete de energie pentru peste 270.000 de beneficiari. Din 23 septembrie, acestea vor putea fi folosite pentru plata facturilor de energie din iulie și august. Îi îndemn pe toți cei care nu au aplicat până acum pentru tichetele de energie să o facă. De asemenea, îi rog pe cei care pot să-i ajute pe cei vulnerabili, care nu s-au descurcat până acum, să-i sprijine’, a scris ministrul Muncii pe pagina sa de Facebook.

Potrivit unui comunicat separat al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), tichetul emis confirmă faptul că solicitantul este eligibil pentru acordarea sprijinului pentru energie.

ANPIS a efectuat plata pentru primii 274.541 beneficiari de tichet de energie, în valoare totală de 27,385 milioane de lei.

Procesul de stabilire a eligibilității cererilor înregistrate aferente lunilor iulie și august este în continuă desfășurare, până la 27 septembrie, dată limită de depunere a cererilor raportate la perioada menționată anterior.

După această dată, sprijinul financiar va fi acordat începând cu luna în care este depusă cererea, până la 31 martie 2026.

Tichetul nu trebuie prezentat la achitarea facturii în oficiile poștale, nu este transmisibil și nu poate fi utilizat pentru alte locuri de consum, în afara celui pentru care a fost acordat, a precizat ANPIS.