Cătălin Marian, Director Vânzări, zona Sud NOVA Power & Gas: „Programul de investiții pentru 2026–2029 este de aproximativ un miliard de euro“

Nova Power&Gas va investi peste 250 de milioane de euro în acest an în producție și stocare, iar până în 2029 estimează că investițiile vor atinge pragul de un miliard de euro. Cătălin Marian, director vânzări zona sud Nova Power&Gas, a prezentat la Intelligent Money Academy Baia Mare planurile companiei și rolul lor în reducerea costurilor pentru clienți.

Costurile cu energia și lipsa de predictibilitate determină companiile să-și organizeze mai atent consumul și investițiile. Cătălin Marian a declarat că furnizorii trebuie să susțină această adaptare prin informații din piață și prin noi capacități de producție și stocare. Astfel, NOVA Power & Gas va face investiții masive în următorii trei ani.

„Nu te poți baza doar pe energie hidro, solară sau eoliană, pentru că disponibilitatea acestor surse variază în funcție de condiții. De aceea, trebuie să existe un mix de surse de producție. Bateriile vor ajuta foarte mult, prin rolul pe care îl au în stocarea energiei. NOVA are în acest moment peste 50% din piața de baterii din România. Acum avem o capacitate de 640 MWh, iar până la sfârșitul anului vom mai instala încă 400 MW. În plus, dezvoltăm o centrală pe gaz de 160 MW la Câmpia Turzii. Doar în acest an vom investi peste 250 de milioane de euro, iar până în 2029 programul de investiții înseamnă aproximativ un miliard de euro în capacități de producție și stocare”, a precizat reprezentantul NOVA Power & Gas.

Toate aceste eforturi urmează o strategie clară: aceea de a oferi clienților prețuri bune, stabilitate și predictibilitate. Iar asta se obține, pe lângă investiții, și prin servicii de top. Astfel, mai ales în perioadele complicate, cu variații mari de preț, succesul unei afaceri va depinde tot mai mult de felul în care își gestionează energia și de calitatea informațiilor pe care își bazează deciziile.

„Furnizorul, prin oamenii pe care îi are, este în primul rând un consultant pentru client. Furnizorul are informații din piață, iar angajații lui pot avea o privire de ansamblu. Știu ce se întâmplă în țară, în jurul României și din punct de vedere meteo, pentru că acesta este businessul lor. Dezvoltarea unei relații cu furnizorii și cu oamenii lor este extrem de importantă și poate asigura o parte din succesul unui antreprenor”, a punctat Cătălin Marian.

Pe lângă atenția sporită acordată nevoilor clienților, investițiile masive anunțate de NOVA Power & Gas arată clar direcția în care se îndreaptă piața: mai multe surse de producție și capacități mai mari de stocare. Pentru antreprenori, miza este să învețe să profite de noul context și să transforme aceste schimbări în costuri mai mici și în planuri de dezvoltare mai sigure.