Procons Group, o afacere ridicată șantier cu șantier

În spatele unui pod sau al unui pasaj nu se află doar beton, oțel și utilaje. Se află ani de experiență, investiții și o creștere făcută proiect după proiect. Așa poate fi descris traseul Procons Group, companie care a pornit din Oradea și și-a extins treptat activitatea în mai multe regiuni ale țării.

Procons Group nu a intrat în construcții prin marile proiecte de infrastructură. Firma a început în 2008 cu hidroizolații pentru clădiri, iar podurile și pasajele au venit mai târziu, odată cu experiența, utilajele și lucrările tot mai complexe.

Primul prag important a fost Pasajul suprateran Nojoridului. Finalizat în 2016, proiectul a cuprins structura construită peste centura Oradei, rampele, sensurile giratorii și legăturile cu străzile din zonă. Pentru companie, lucrarea a deschis drumul către proiecte de infrastructură mai mari.

A urmat Podul Centenarului. Vechiul pod a fost demolat, iar în locul său a apărut o structură de aproape 80 de metri lungime și 18 metri lățime. Noul pod a fost predat la 1 decembrie 2018, cu două luni înaintea termenului. Proiectul a marcat trecerea unei firme locale spre lucrări mai dificile și mai vizibile. Pasajul Magheru a ridicat din nou miza. Timp de un an, șantierul a cuprins lărgirea Podului Dacia, refacerea pasajului pietonal și construirea primului pasaj rutier subteran din Oradea. Pereții au fost sprijiniți pe 362 de piloți forați, iar lucrările s-au desfășurat fără închiderea completă a traficului. Împreună cu rampele, pasajul măsoară aproape 225 de metri.

Cu experiența acumulată, harta lucrărilor s-a extins. În portofoliu au intrat o pasarelă pietonală și pentru biciclete peste Someș, la Satu Mare, un pod peste Someșul Mic, la Cluj-Napoca, reabilitarea unui sector din DN 66 și un pod peste Jiu, în zona Lainici. La Oradea, lista a continuat cu pasajul subteran din Piața Emanuil Gojdu.

Creșterea pe șantiere a cerut investiții și în spatele lor. Două proiecte cu fonduri europene, derulate la Isaccea și Călărași, au avut o valoare totală de aproape 8,7 milioane de lei, din care circa 4,81 milioane de lei au fost fonduri nerambursabile. Compania a cumpărat echipamente și soluții software, și-a extins serviciile și a creat mai multe locuri de muncă pentru persoane din categorii defavorizate.

Drumul Procons Group nu se încheie odată cu predarea unei lucrări. Fiecare proiect nou cere utilaje mai bune, tehnologii mai eficiente și oameni bine pregătiți. De aceea, dezvoltarea continuă cu investiții constante atât în baza materială, cât și în echipele companiei. Adică în fundațiile mai puțin vizibile pe care se sprijină orice construcție de viitor.