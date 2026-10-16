Costin Băcilă, Business Development Manager Maguay: Startul proiectelor pentru noi începe cu securizarea infrastructurii

Companiile investesc în tehnologie pentru a-și organiza activitatea și a folosi mai eficient resursele, dar toate aceste avantaje pot fi pierdute dacă sistemele informatice nu sunt protejate corespunzător. Costin Băcilă, Business Development Manager Maguay, a explicat la Intelligent Money Academy Baia Mare că securitatea trebuie gândită de la începutul oricărui proiect IT, iar costul ei nu poate fi comparat cu pierderile pe care le poate produce un eventual atac.

Pe măsură ce activitatea unei companii depinde tot mai mult de aplicații, servere și baze de date, investiția în tehnologie nu mai poate fi separată de felul în care sunt protejate sistemele. Un proiect bun nu înseamnă doar echipamente instalate și programe care funcționează, ci și oameni pregătiți să le folosească, reguli clare și soluții alese în funcție de nevoile reale ale firmei. „La noi, bucla se închide în partea de ofertare la nivel de infrastructură IT. Facem inclusiv consultanță pentru a propune o soluție, facem implementarea soluției și urmărim implementarea prin trainingul adecvat al personalului care exploatează infrastructura respectivă”, a declarat Costin Băcilă.

Pentru mulți manageri, securitatea rămâne o cheltuială care poate fi amânată, mai ales atunci când compania are alte investiții în derulare și nicio problemă vizibilă. Acest calcul se poate dovedi însă total eronat: o vulnerabilitate devine evidentă abia după un incident, când costurile sunt mult mai greu de controlat. Iar o evaluare inițială poate arăta unde sunt punctele slabe și ce trebuie rezolvat. „Avem foarte multe proiecte implementate în sănătate, la Garda de Mediu, la Registrul Auto Român și la ONRC. Startul proiectelor pentru noi începe cu securizarea infrastructurii. Poți să vii și să clădești orice, dacă partea de securitate nu este bine pusă la punct, totul se poate nărui foarte repede, munca este în zadar, iar pierderile pot fi uriașe. Dacă ni se permite să facem un audit, începem cu acesta pentru a vedea care este punctul T0 în momentul în care intrăm să implementăm un proiect”, a explicat Costin Băcilă. Chiar și o investiție modestă poate reduce riscuri importante, dacă este făcută la timp și pornește de la o evaluare corectă. Totuși, un buget IT arată cât de serios privește o firmă sistemele de care depinde întreaga sa activitate, de la producție și contabilitate până la relația cu partenerii și clienții. „Pentru o companie care are o cifră de afaceri de un milion de euro pe an, nu cred că este mult ca o componentă de sub 1% din cifra de afaceri să fie investită în securizare. Până la urmă, trebuie să existe o legătură: cât din bugetul meu este alocat IT-ului? Când vedeți că o companie își pune această problemă, acolo este o companie serioasă. Când bugetul de IT practic este inexistent, iar PC-urile se cumpără de pe piața de second, serverele se cumpără de pe piața de second, nu există licențiere la nivel de companie, atunci, într-adevăr, poate fi scumpă o soluție de cybersecurity”, a atras atenția Costin Băcilă.