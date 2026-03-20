Caz revoltător dezvăluit de FACIAS: 1.500 de angajați dați afară de la CE Oltenia, în timp ce șefii își cresc veniturile cu 37%

Peste 1.500 de angajați ai Complexului Energetic Oltenia urmează să fie concediați începând cu 1 aprilie 2026, fără măsuri clare de protecție socială, în contextul unui amplu proces de restructurare invocat de conducerea companiei. Decizia vine pe fondul dificultăților bugetare și al presiunilor economice, spun oficialii.

În paralel însă, conducerea companiei de stat a beneficiat de majorări consistente ale indemnizațiilor. Potrivit datelor analizate de FACIAS, remunerațiile directorilor au crescut cu 37% în 2026 față de anul precedent, depășind pragul de un milion de lei net anual.

Situația este cu atât mai controversată cu cât rezultatele financiare ale companiei s-au deteriorat semnificativ în ultimii ani, profitul net înregistrând o scădere drastică față de nivelurile din 2022.

„Potrivit informațiilor obținute de Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului de la CE Oltenia, Directorii companiei au beneficiat de o majorare cu 37% a remunerațiilor în 2026 față de 2025. Concret, acestea au crescut de la 752.346 Lei NET cât au primit în 2025, la o valoare de 1.031.775 Lei NET în anul 2026.

Nici membrii Consiliului de Supraveghere nu se lasă mai prejos, remunerațiile acordate acestora au crescut de la 973.241 lei NET în 2025, la 1.048.236 lei în 2026. Astfel compania a bugetat pentru anul 2026 remunerații nete totale de 2.080.011 lei pentru membrii conducerii, cu 354.424 de lei mai mult decât în 2025.

În același timp, datele analizate de Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului arată că deși managementul companiei de stat beneficiază de remunerații anuale de ordinul milioanelor de lei, profitul companiei a înregistrat o scădere semnificativă.

FACIAS arată că efortul bugetar pentru susținerea și restructurarea Complexului Energetic Oltenia este unul considerabil, mai ales că rezultatele financiare ale companiei s-au deteriorat puternic în perioada 2018 – 2024. Societatea supraviețuiește printr-o schemă de ajutor de stat aprobată de Comisia Europeană pentru achiziția certificatelor de emisii de CO2, în valoare totală de 1,09 miliarde de euro. În perioada 2021–2025 din bugetul statului a fost susținut Complexul Energetic Oltenia cu suma totală de 5,39 miliarde de lei”, spune FACIAS.

