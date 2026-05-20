Peste jumătate dintre angajații români sunt nemulțumiți de salariul pe care îl primesc în prezent

Peste jumătate dintre angajații români (52%) sunt nemulțumiți de salariu, iar aproape două treimi (64%) și-ar schimba locul de muncă pentru o remunerație mai mare, arată rezultatele unui sondaj, publicat miercuri.

Conform datelor centralizate de platforma Undelucram.ro, doar 20,6% dintre respondenți raportează un nivel de satisfacție în legătură cu nivelul salariului, în timp ce 27,3% se situează în zona neutră de mijloc.

În același timp, mai mult de jumătate din totalul celor chestionați (52%) și-au exprimat nemulțumirea față de salariul actual, 19,2% sunt foarte nemulțumiți, iar 32,8% sunt parțial nemulțumiți.

Totodată, 46,5% spun că nu sunt remunerați corect pentru munca depusă (19,9% deloc, 26,6% în măsură mică) și 55,7% consideră că salariul lor este sub nivelul pieței, comparativ cu colegii care au o experiență similară. Un eșantion de 12,7% a răspuns că nu știe cum se poziționează față de piață, semn al unei opacități salariale.

Potrivit sursei citate, 43,3% dintre angajații români raportează o putere de cumpărare mai slabă față de acum 12 luni, cel mai mic procentaj dintre cele cinci țări analizate (România, Republica Moldova, Bulgaria, Grecia și Ungaria), iar dintre cei care semnalează o deteriorare, mult mai mulți o descriu ca ‘mult mai slabă’ (30,8%) decât ‘ușor mai slabă’ (12,5%).

De asemenea, decalajul dintre salariu și costul vieții este principala sursă de presiune financiară: 44,8% îl identifică drept stresorul principal, urmat de creșterea semnificativă a cheltuielilor zilnice (22,5%). În plus, 8,8% dintre respondenții români menționează datoriile și ratele bancare drept principala presiune financiară, un procentaj mai ridicat decât în oricare altă țară din sondaj.

Datele evidențiază presiunea financiară resimțită de o mare parte dintre participanți. Astfel, 34,8% dintre participanți spun că salariul acoperă doar cheltuielile de bază sau nu le acoperă deloc, în timp ce 43,5% reușesc să aibă un trai decent, dar cu atenție la cheltuieli. Doar 5% susțin că au un confort financiar ridicat.

Pe acest fond, peste o treime dintre respondenți (34,8%) afirmă că au nevoie de o majorare a salariului între 11% și 20% pentru a se simți plătiți corect, 24,2% de 21-30%, iar 20,7% de peste 30%.

În ceea ce privește implementarea noilor tehnologii la locul de muncă, 21,8% dintre români văd Inteligența Artificială (AI) ca pe un instrument de productivitate, 33,4% se așteaptă ca acesta să le restructureze sarcinile (16,3% schimbări de responsabilități, 17,1% reducere de activități), 17,5% îl percep ca pe o vulnerabilitate, timp în care 19,3% nu anticipează niciun impact relevant. Alți 8% sunt încă nesiguri față de acest instrument inovativ.

Referitor la mobilitatea profesională, 57% dintre cei intervievați iau în calcul o schimbare de job, iar 64% ar face-o pentru un salariu mai mare. În acest context, 25,2% dintre respondenții români caută activ un nou loc de muncă și 31,7% ar face o schimbare pentru o oportunitate atractivă.

Principalul factor care influențează decizia de schimbare a locului de muncă este nivelul salarial: 64% indică un salariu mai mare drept motivul principal pentru care ar accepta o ofertă nouă de angajare. La distanță semnificativă se află nevoia de stabilitate profesională (11,3%), urmată de oportunitățile de dezvoltare în carieră (7,1%), program flexibil (6,6%) și un mediu de lucru mai bun (6,6%).

‘Îngrijorările legate de concedieri sunt răspândite, dar controlate: 54,5% dintre respondenții români exprimă un anumit nivel de neliniște (33,4% moderat, 12,7% puternic, 8,4% extrem de îngrijorați). Siguranța personală la locul de muncă este mixtă. 36,1% se simt nesiguri în privința rolului lor în următoarele 12 luni, iar doar 9,36% declară că se simt ‘foarte siguri”, menționează sursa citată.

Sondajul a fost realizat în perioada 30 martie – 30 aprilie 2026 pe un eșantion de 5.173 profesioniști din România, care acoperă toate industriile majore (bănci/asigurări/ pensii, IT, comerț, producție industrială, agricultură, servicii de sănătate etc).

Cercetarea face partea dintr-un demers amplu desfășurat de platforma wherewework în cinci țări: România, Republica Moldova, Bulgaria, Grecia și Ungaria.

