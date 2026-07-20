CE acceptă măsurile asumate de platforma X pentru respectarea obligațiilor de transparență a publicității online și accesul cercetătorilor la date

Comisia Europeană (CE) a anunțat acceptarea măsurilor asumate de platforma X pentru remedierea încălcărilor identificate cu privire la obligațiile de transparență a publicității online și a accesului cercetătorilor la date, prevăzute de Regulamentul privind serviciile digitale (DSA), se arată într-un comunicat de presă al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), transmis luni AGERPRES.

”Decizia a fost adoptată în cadrul procedurii desfășurate de Comisia Europeană în temeiul DSA și urmărește asigurarea respectării obligațiilor aplicabile platformelor online foarte mari în ceea ce privește registrul de publicitate (ad repository), instrumentul prin care utilizatorii, cercetătorii și autoritățile pot consulta informații privind reclamele afișate pe platformă, precum și a accesului cercetătorilor eligibili la datele cu caracter public ale platformei pentru efectuarea de activități de cercetare care contribuie la detectarea, identificarea și înțelegerea riscurilor sistemice ale X la nivelul Uniunii”, precizează Autoritatea.

Potrivit informațiilor publicate de Comisia Europeană, măsurile aprobate reprezintă un pas important pentru a permite cercetătorilor, societății civile și publicului în general să obțină mai multă transparență în sistemele X, în special pentru a monitoriza riscurile sistemice ale X și pentru a putea evalua impactul mai larg al platformei asupra utilizatorilor săi și asupra societății europene în ansamblu.

În ceea ce privește încălcările referitoare la Registrul de publicitate, platforma X s-a angajat să implementeze un set de măsuri care urmăresc îmbunătățirea funcționării registrului de publicitate și facilitarea accesului la informațiile privind publicitatea online.

Printre principalele măsuri asumate se află: introducerea unor funcționalități suplimentare de căutare și filtrare a reclamelor, inclusiv după conținutul reclamei și criteriile utilizate pentru direcționarea acesteia; afișarea rezultatelor căutărilor direct în interfața registrului de publicitate, fără utilizarea unor fișiere externe; reducerea timpului necesar pentru accesarea informațiilor disponibile în registru; permiterea accesului la registru prin intermediul unei API (interfață de programare a aplicațiilor).

De asemenea, platforma și-a asumat să revizuiască și să îmbunătățească procesul de examinare a cererilor depuse de către cercetători pentru a accesa datele sale publice prin intermediul unei API, asigurându-se că cercetătorii eligibili nu sunt excluși din eroare, dar și să ofere accesul gratuit la date pentru cercetătorii eligibili. În plus, va asigura accesul în timp util al cercetătorilor eligibili, inclusiv la volumele adecvate de date și va actualiza termenii și condițiile pentru a preciza în mod explicit că cercetătorilor eligibili nu li se interzice prin contract să extragă date disponibile publicului.

”Aceste modificări vor fi supuse unui audit extern și independent, pe care X s-a angajat să îl efectueze. X va trimite, de asemenea, raportul de audit în termen de șase luni de la punerea în aplicare a măsurilor și va lua măsuri împreună cu Comisia pentru a asigura punerea în aplicare eficace a recomandărilor auditorului. În perioada de implementare, Comisia Europeană va monitoriza respectarea angajamentelor asumate de platformă”, se precizează în comunicat.

Conform Regulamentului privind serviciile digitale (DSA), în cazul platformelor online foarte mari și a motoarelor de căutare online foarte mari (VLOPSEs), Comisia Europeană are competența exclusivă de a supraveghea și asigura respectarea obligațiilor legale, iar pentru celelalte responsabilități ce cad în sarcina VLOPSEs, competența supravegherii îndeplinirii acestora este partajată între Comisia Europeană și coordonatorul serviciilor digitale din țara unde platforma sau motorul de căutare își are sediul sau reprezentantul legal desemnat.

”Prin acceptarea măsurilor asumate de platforma X, activitatea de supraveghere nu se încheie, Comisia Europeană urmând să monitorizeze cu atenție conformarea platformei atât cu angajamentele asumate, cât și cu celelalte obligații care îi revin prin Regulament”, notează sursa citată.

În România, ANCOM a fost desemnat coordonator al serviciilor digitale.