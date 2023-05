Ce mașini noi mai cumpără românii: SUV-urile rămân vedete, dar din ce în ce mai puțini și le mai permit

Ani de-a rândul segmentul SUV al pieței auto românești s-a majorat continuu urmând tendința de pe întreaga piață europeană. Dorința clienților de a deține un SUV (Sport Utility Vehicle) – cu aspectul său de forță și siguranță și garda la sol permisivă – părea greu de stăvilit în ciuda faptului că, de multe ori, mașina achiziționată avea doar aerul unui vehicul de teren. De multe ori sub capota exacerbată se ascundeau aceleași dotări cu cele ale unor vehicule similare din segmentele B sau C, mai ieftine, dar mai puțin în ton cu tendințele.

Ei bine, surprinzător, cifrele aferente înmatriculărilor de autoturisme noi în primul trimestru din 2023 arată că segmentul SUV a pierdut nu mai puțin de 6,37 puncte procentuale din cota sa de piață. Mai exact, dacă la finalul lui martie 2022 numărul de SUV-uri noi comercializate în România era de 13.254 unități, valoare aferentă unei cote de piață de 46,25%, după primul trimestru din 2023 vânzările segmentului au atins 14.590 de unități, dar cota de piață a coborât la 39,87%.

Motivele acestei scăderi a cotei SUV-urilor din totalul pieței auto trebuie căutate, pe deoparte, în creșterea prețurilor care i-a forțat pe unii dintre clienți să renunțe la aspect în favoarea utilității, iar pe de alta, în efectele crizei de componente care a dus termenele de livrare la cote alarmante. În unele cazuri, clienții au decis să cumpere ceea ce putea fi livrat mai rapid renunțând la unele dotări sau chiar tipuri de caroserie preferate.

În acest context, este demn de remarcat faptul că, prin comparație cu primul trimestru din 2019, atunci când piețele auto nu erau afectate de pandemie sau criza componentelor, cota de piață a segmentului SUV s-a majorat ușor, de la 37,63% până la 39,87%.

Revenind la înmatriculările din acest an, o scădere importantă se remarcă și în zona monovolumelor (MPV) un segment de piață care mai supraviețuiește cu greu asaltului SUV. Astfel, odată cu decizia unor producători auto de a transforma monovolumele în SUV-uri pentru a se plia pe tendințele pieței, sau chiar cu dispariția unor modele altădată foarte căutate pentru spațiul interior oferit și confortul pus la dispoziția pasagerilor, segmentul MPV a ajus să dețină doar circa 1% – 2% din piață. Ba chiar, dacă ne uităm la cifrele din primele trei luni ale lui 2023, la o cotă de doar 0,10%.

Tot în scădere față de perioada similară din 2022 se află și segmentul D care a pierdut 1,50 puncte procentuale coborând la doar 2,55% din piață.

În schimb, o creștere neașteptată se remarcă în zona mașinilor compacte (clasa C) care, după un recul de peste 9 puncte la începutul lui 2022, fapt ce a dus la o cotă de piață de 23,68%, a urcat în 2023 cu 6,68 puncte procentuale până la o cotă de 30,35%.

Tot în creștere – mai mică, e drept – se află și clasele A (mini) și B (mică), în timp ce segmentele E (Executive), F (Lux) și Sport dovedesc o constanță aparte. Astfel, dacă în primul trimestru din 2019 clasa E avea o cotă de 0,62% din piață, în 2022 aceasta era de 0,53%, iar în acest an de 0,56%. La fel, în zona de lux, cotele de piață au fost de 0,21% în 2019, 0,32% în 2022 și 0,37% în 2023. Iar clasa mașinilor Sport a pornit de la 0,21% în 2019 pentru a urca la 0,30% în 2022 și a reveni exact la 0,21% în acest an.

Liderii segmentelor de piață

Pentru a înțelege și ce modele sunt aferente fiecărui segment de piață în parte și pentru a da o idee despre preferințele românilor în fiecare zonă este indicat să trecem în revistă cele mai înmatriculate modele din fiecare clasă a pieței auto.

Astfel, în clasa A (mini) – cea aferentă mașinilor de oraș – liderul din 2023 este electricul Dacia Spring, model înmatriculat în perioada ianuarie – martie a acestui an în 1.559 de exemplare, mult peste rezultatul modelului de pe locul 2, Fiat 500, care a ajuns la 209 clienți și peste cel al locului 3, Volkswagen Up!, care a fost cumpărat de 184 de români. Este important de menționat că atât Up! cât și 500 au și ele variante electrice incluse în acest total.

Clasa B (mică) este dominată autoritar tot de un model Dacia, Sandero, care a fost înmatriculat în 3.371 de exemplare. Pe locul doi în acest segment se clasează Renault Clio, cu 1.149 exemplare, iar pe trei Renault Captur, cu 487 exemplare.

În segmentul C (compact) liderul este, conform Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) modelul Dacia Logan. Aflat la confluența dintre două clase, acesta este mai degrabă un vehicul de segment B, ca și Sandero, așa cum susține chiar și producătorul său, însă este adesea poziționat ba în clasa mică, ba în cea compactă. Revenind, Dacia Logan a fost înmatriculată în primul trimestru din 2023 în 4.130 de exemplare depășind cu mult modelul de pe locul 2, tot un vehicul Dacia, Jogger, care a fost cumpărat de 1.291 de români. Pe locul trei se află Renault Megane, vehicul înmatriculat în 1.008 exemplare.

O clasă mai sus, în segmentul D (mediu), liderul este Audi A4, cu 122 de unități înmatriculate, în timp ce pe doi se află Volkswagen Passat (112 unități), iar pe trei Skoda Superb (109 unități).

Clasa E (Executive) are în vârful clasamentului BMW Seria 5, cu 60 de unități vândute, în timp ce pe locul 2 se află Audi A6 (44 unități), iar pe trei Mercedes-Benz Clasa E (37 unități). Totodată, segmentul F (Lux) este dominat de Mercedes-Benz Clasa S (66 unități), urmat de BMW Seria 7 (18 unități), la egalitate cu Mercedes-Benz EQS (18 unități). Puternic din urmă vine și BMW i7, model înmatriculat în 11 unități.

În segmentul SUV, cel mai căutat mocdel este, desigur, Dacia Duster. Cu 3.212 exemplare înmatriculate în primele trei luni din 2023, acesta își depășește cu mult urmăritorii, cel mai aproape aflându-se Hyundai Tucson (648 unități) și Ford Kuga (549 unități).

Clasa Monovolum (MPV) mai are puțini reprezentanți pe piață, abia cât să poți enumera pe degentele de la două mâini. Segmentul este condus de BMW Seria 2 Active Tourer (18 unități), în timp ce pe locul 2 se află Volkswagen ID.Buzz (9 unități), iar pe trei Mercedes-Benz Clasa B (5 unități).

Cea mai spectaculoasă clasă de vehicule, Sport, are ca lider modelul BMW Seria 8, acesta fiind înmatriculat în primul trimestru din 2023 în 21 de exemplare. Pe locul 2 se află Porsche 911, cu 14 unități, iar poziția a treia este ocupată de Ford Mustang cu 5 unități.