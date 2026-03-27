CE: Unul din trei comercianți afișează în mod incorect reduceri online de Black Friday și Cyber Monday

Comisia Europeană și autoritățile de protecție a consumatorilor din 23 de state membre, precum și din Islanda și Norvegia, au publicat joi rezultatele unei verificări a reducerilor online în timpul vânzărilor de Black Friday și Cyber Monday, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Măsurile de verificare sunt coordonate de Comisia Europeană și efectuate simultan de autoritățile naționale de aplicare a legii. Obiectivul acestei verificări a fost de a evalua dacă reducerile și practicile de stabilire a prețurilor în timpul evenimentelor majore de vânzare, cum ar fi Black Friday și Cyber Monday, au fost conforme cu legislația UE privind protecția consumatorilor.

Autoritățile de protecție a consumatorilor au verificat 314 comercianți online și au constatat că 30% au făcut referire incorectă la reduceri în timpul unor astfel de vânzări. În temeiul Directivei privind indicarea prețurilor, atunci când o întreprindere anunță o reducere, prețul de referință trebuie să fie cel mai mic preț aplicat în ultimele 30 de zile.

Autoritățile au evaluat, de asemenea, alte tactici de vânzare care pot influența deciziile de cumpărare ale consumatorilor. Dintre comercianții examinați 36% au încercat să adauge articole opționale în coșurile consumatorilor. Dintre acestea, patru din zece au făcut acest lucru fără a solicita în mod clar consimțământul. De asemenea, 34% au afișat comparații de prețuri. 6 din 10 dintre acestea nu au explicat în mod clar referința pentru compararea prețurilor lor.

În plus, 18% au folosit tehnici de vânzare sub presiune, cum ar fi revendicarea unui produs care se termină sau utilizarea cronometrelor de numărătoare inversă. CPC a constatat că mai mult de jumătate dintre aceste cazuri erau înșelătoare. O tehnică de vânzare sub presiune poate fi considerată înșelătoare, de exemplu, atunci când afirmația sa privind penuria este falsă.

Datele Comisiei mai arată că 10% din comercianții au utilizat ‘prețul de picurare’, caz în care s-au adăugat taxe suplimentare sau s-au adăugat târziu în procesul de achiziție, cum ar fi taxele de transport maritim sau de servicii.

Adăugarea de articole fără consimțământul consumatorului, afișarea prețurilor într-un mod înșelător, afirmația falsă că un produs se termină sau ascunderea unor taxe suplimentare până la sfârșitul procesului sunt practici ilegale în temeiul legislației UE privind protecția consumatorilor. În urma acțiunii de verificare, autoritățile naționale de protecție a consumatorilor pot lua măsuri împotriva întreprinderilor în cauză.

Cooperarea în materie de protecție a consumatorului (CPC) este o rețea de autorități naționale responsabile cu aplicarea legislației UE în materie de protecție a consumatorilor. Sub coordonarea Comisiei Europene, acestea colaborează pentru a combate încălcările legislației în materie de protecție a consumatorilor care au loc pe piața unică.

Obligațiile comercianților în ceea ce privește reducerile de preț sunt prevăzute în Directiva privind indicarea prețurilor. Promovarea prețurilor este reglementată, de asemenea, de Directiva privind practicile comerciale neloiale.

La acțiunea de verificare au participat următoarele state membre ale UE: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Portugalia, România, Slovenia, Spania și Suedia. Islanda și Norvegia au participat, de asemenea, la acțiunea de verificare.