Vânzările online de Black Friday din SUA au atins un record de 11,8 miliarde de dolari

Americanii au cheltuit un nivel record de 11,8 miliarde de dolari în cumpărături online de Black Friday, în creştere cu 9,1% faţă de anul trecut, potrivit datelor finale publicate de Adobe Analytics, care monitorizează peste un trilion de vizite pe site-uri de retail din Statele Unite, relatează Reuters.

Pentru weekend, Adobe estimează cheltuieli de 5,5 miliarde de dolari sâmbătă şi 5,9 miliarde de dolari duminică, în creştere anuală de 3,8% şi, respectiv, 5,4%.

Separat, Salesforce a raportat cheltuieli de 18 miliarde de dolari în Black Friday, cu 3% mai mari faţă de anul precedent, în special pe segmentul de articole vestimentare şi accesorii de lux. Totuşi, compania notează că, deşi valoarea coşului a crescut, cumpărătorii au achiziţionat mai puţine produse din cauza scumpirilor.

În magazinele fizice, traficul a fost moderat în dimineaţa de după Thanksgiving, consumatorii fiind mai prudenţi pe fondul inflaţiei persistente, incertitudinii generate de politicile comerciale şi unei pieţe a muncii mai slabe.

Cyber Monday rămâne punctul culminant al sezonului de reduceri: Adobe anticipează cheltuieli online de 14,2 miliarde de dolari, cu 6,3% peste nivelul de anul trecut.