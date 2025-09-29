Cele două aeroporturi din București au fost reacreditate internațional în privința emisiilor de carbon

CN Aeroporturi București (CNAB) a primit din partea Consiliului Internațional al Aeroporturilor (ACI) un certificat care atestă reacreditarea Aeroportului Internațional ‘Henri Coandă’ – Otopeni (AIHCB) la Nivelul 3 în ceea ce privește emisiile de carbon, valabil până la 30 iunie 2026.

‘AIHCB a obținut Nivelul 3 de acreditare, ca recunoaștere a activității exemplare a aeroportului în gestionarea și reducerea emisiilor sale de CO2 și angajarea altor părți interesate în acest demers, ca răspuns al industriei aeroportuare globale la provocările schimbărilor climatice’, se menționează în certificatul de acreditare transmis de ACI Europa.

CNAB menționează într-un comunicat transmis luni AGERPRES că reducerea emisiilor de carbon este realizată în condițiile unei creșteri substanțiale de trafic (pasageri și aeronave) pe AIHCB.

Certificarea se acordă în urma unor analize detaliate, aplicate atât emisiilor de carbon, cât și măsurilor luate de autoritățile/administrațiile aeroportuare și de utilizatorii infrastructurilor aeroportuare (companii aeriene, agenți de handling, refuelling, catering etc.).

Credibilitatea programului este asigurată de verificatori independenți, iar în comitetul de avizare sunt reprezentate cele mai importante instituții europene și mondiale – Comisia Europeană, Organizația Internațională a Aviației Civile, ONU, EUROCONTROL, FAA, ECAC etc.

Totodată, CNAB a primit reacreditarea pentru Nivelul 2 pentru Aeroportul Internațional București – Băneasa ‘Aurel Vlaicu’, cu același termen de valabilitate (30 iunie 2026).

În prezent, în programul global Airport Carbon Accreditation sunt acreditate 620 de aeroporturi, dintre care 286 sunt în Europa (64 sunt acreditate la Nivelul 3). Airport Carbon Accreditation este unul dintre cele mai importante programe ale Airports Council International, fiind administrat de o structură independentă, ai cărei membri sunt reprezentanți ai Comisiei Europene, Programului ONU pentru Mediu, Organizației Aviației Civile Internaționale, Conferinței Europene a Aviației Civile, Organizației Europene pentru Siguranța Navigației Aeriene, EUROCONTROL.

Programul ACI Airport Carbon Accreditation reprezintă standardul global pentru managementul emisiilor de carbon în aeroporturi. Acesta a fost lansat Europa în 2009, iar din 2014 acoperă toate regiunile lumii, sprijinind comunitatea aeroporturilor în reducerea amprentei de carbon.