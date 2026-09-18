IMM România solicită accelerarea simplificării legislației europene și reducerea birocrației

IMM România solicită accelerarea procesului de simplificare a legislației europene și reducerea poverii administrative pentru întreprinderile mici și mijlocii, astfel încât angajamentele asumate la nivel european să fie transformate în măsuri concrete pentru companii.

Potrivit unui comunicat remis AGERPRES, solicitarea vine în contextul discursului privind Starea Uniunii Europene susținut miercuri de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în care simplificarea și reducerea poverii administrative au fost prezentate drept elemente importante pentru competitivitatea europeană, potrivit unui comunicat al IMM România.

‘Mesajul transmis în cadrul SOTEU (State of the European Union, n.r.) privind reducerea poverii administrative trebuie urmat de acțiuni concrete și coordonate la nivel european și național. Simplificarea trebuie să devină o realitate pentru antreprenori, nu doar un obiectiv general. În egală măsură, competitivitatea europeană nu poate fi consolidată doar prin noi strategii și obiective, ci și printr-un cadru legislativ mai simplu, mai predictibil și mai proporțional’, a declarat Florin Jianu, președintele IMM România, citat în comunicat.

Organizația solicită, printre altele, accelerarea propunerilor de simplificare de tip Omnibus, astfel încât acestea să producă rezultate concrete pentru companii, precum și aplicarea efectivă a principiului ‘Think Small First’ în elaborarea noilor politici și acte legislative.

O altă prioritate vizează combaterea fenomenului de ‘gold plating’, prin evitarea introducerii unor cerințe naționale suplimentare și nejustificate atunci când legislația europeană este transpusă sau implementată la nivel național.

IMM România consideră, totodată, că înainte de introducerea unor noi obligații legislative ar trebui evaluat modul în care legislația existentă este implementată și aplicată. Potrivit organizației, acumularea succesivă de noi reguli, fără evaluarea efectelor celor deja în vigoare, poate crește costurile de conformare și complexitatea cadrului de reglementare.

În ceea ce privește obligațiile de raportare impuse companiilor, organizația susține evaluarea periodică a acestora și eliminarea cerințelor care nu mai sunt utilizate eficient, precum și reducerea raportărilor redundante și a celor care se suprapun.

De asemenea, IMM România solicită mai multă predictibilitate pentru companii și susține că întreprinderile mici și mijlocii trebuie să beneficieze de suficient timp pentru a înțelege și implementa noile obligații.

În acest sens, organizația propune ca actele delegate, actele de punere în aplicare și orientările aferente noii legislații să fie disponibile înainte de intrarea în vigoare a noilor reguli și indică un interval de cel puțin 36 de luni pentru pregătirea conformării.