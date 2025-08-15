CFR Călători: Patru trenuri vor fi operate cu noua ramă electrică modernă Alstom Coradia, din 15 august

CFR Călători va introduce în circulație, din 15 august, o nouă ramă electrică Alstom RE Coradia Stream, preluată de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), potrivit unui comunicat remis joi AGERPRES.

Conform sursei citate, aceasta va fi alocată rutei București Nord – Brașov, formând patru trenuri InterRegio.

Astfel, programul trenurilor operate cu noua ramă electrică este următorul: IR 16011 București Nord (plecare 07:15) – Brașov (sosire 09:46); IR 16012 Brașov (plecare 10:25) – București Nord (sosire 12:58); IR 16013 București Nord (plecare 13:22) – Brașov (sosire 16:00); IR 16018 Brașov (plecare 16:27) – București Nord (sosire 19:00)

Pe ruta București Nord – Constanța și retur, CFR Călători operează deja 10 trenuri formate din rame electrice Alstom RE Coradia Stream, precizează sursa citată.