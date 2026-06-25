Chiriac: România a ratat termenul de implementare a Directivei privind transparența salarială, fiind preocupată de politica internă

România a ratat termenul de 7 iunie de implementare a Directivei UE 2023/970 privind transparența salarială și decalajul salarial de gen, fiind preocupată de decizia politică de a avea un nou guvern, iar Parlamentul nu a mai transpus directivele europene obligatorii, a declarat, joi, Cristina Chiriac, președintă CONAF – Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin, la o dezbatere digitală privind piața muncii organizată de Coaliția pentru Libertatea Comerțului și a Comunicării.

‘România a ratat termenul de 7 iunie de implementare și de transpunere a Directivei privind transparența salarială, preocupată de deciziile politice de a avea un nou guvern. Parlamentul nu a mai fost preocupat de transpunerea și de alinierea cu directivele europene care sunt obligatorii și am ratat acest termen. Directiva obliga companiile cu peste o sută de angajați să justifice public diferențele care depășeau 5% din ceea ce înseamnă decalaj de gen. Mai mult, raportarea are anumite prevederi și pentru companiile mici și mijlocii, cu diferite termene de aplicare din 2027, 2028 ș.a.m.d.’, a accentuat Cristina Chiriac.

Aceasta a explicat de ce decalajul de gen este extrem de important.

‘Deși media europeană este undeva la 12%, iar România s-a bătut cu pumnul în piept că are un decalaj de gen mic, de 3,6%, dacă privim lucrurile așa simplist atunci nu vom înțelege derapajele sociale care există și anume că sunt peste 1,3 milioane de femei care nu se regăsesc în scripte în niciun fel’, a constatat președinta CONAF.

Ea a remarcat faptul că decalajul salarial de gen se calculează doar pentru câștigul mediu declarat.

‘Dacă luăm în calcul, de exemplu, 1,3 milioane de femei care nu se regăsesc nicăieri, o să vedem că, factual, acest decalaj de gen este mult mai mare. Mai mult, marea majoritate a femeilor din sectoarele prost plătite lucrează part-time pentru că trebuie să facă față unor griji casnice, cum ar fi îngrijirea copiilor sau a părinților. Și asta duce la o distorsionare a pieței muncii. (…) Avem un indicator, câștigul salarial mediu brut al bărbaților în România depășește, în medie, cu 398 lei pe lună câștigul femeilor. La nivelul specialiștilor, unde femeile dețin o pondere majoritară, adică 59,7%, decalajul de gen explodează la 20.520 lei anual în favoarea bărbaților. Sursa reprezintă datele statistice publicate de către INS în 2024’, a explicat Cristina Chiriac.

Aceasta a adăugat că România are unul dintre cele mai mari decalaje de ocupare de gen în Uniunea Europeană.

‘România are al treilea cel mai mare decalaj de ocupare de gen în UE, după Italia și Grecia. Suntem la 18 puncte procentuale. Pe transparență salarială, femeile în România reprezintă doar 54,3 procente, față de o medie europeană de 70,8% pe zona feminină și în rândul bărbaților de 80%. Orice indicator s-ar calcula este puțin distorsionat din cauza faptului că extrem de multe femei sunt în zona de neocupare’, a mai spus președinta CONAF.

CONAF a fost înființată ca urmare a necesității de a crea o cultură antreprenorială modernă, sustenabilă și echitabilă, nu numai pentru antreprenoriatul feminin, ci și pentru întregul mediu de business. Organizația are în componența sa 33 sucursale, trei federații, 16 patronate, 55 asociații și 15.000 de companii, cu peste 245.000 de angajați.