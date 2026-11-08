Chisăliță: Ministerul Energiei analizează modificarea ajutoarelor pentru consumatorii vulnerabili și pregătirea liberalizării pieței gazelor

Ministerul Energiei discută cu celelalte instituții implicate modificarea mecanismului de sprijin pentru consumatorii vulnerabili, inclusiv stabilirea criteriilor de venit și a cuantumului ajutorului acordat, în timp ce trecerea la o piață liberalizată a gazelor naturale trebuie pregătită gradual, a declarat sâmbătă ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, la Cernavodă.

‘Suntem în momentul de față în discuții cu celelalte instituții. Avem o serie de propuneri cu care Ministerul Energiei a venit. Este foarte important, din punctul meu de vedere, să identificăm consumatorii vulnerabili. Istoria celorlalți ani arată că nu, din păcate, întotdeauna banii necesari au ajuns la persoanele care erau într-adevăr vulnerabile și atunci preocuparea principală este, într-adevăr, să ajutăm acei consumatori care sunt într-o situație economică dificilă’, a afirmat Chisăliță, cu prilejul vizitei premierului Luca Niculescu la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă.

Ministrul a subliniat necesitatea realizării unui registru al consumatorilor vulnerabili, pe baza unei evaluări corecte a situației acestora.

‘Asta înseamnă că e foarte important să ajungem la un registru al consumatorilor vulnerabili, iar acest registru să se bazeze pe o evaluare corectă a acestor consumatori. Este preocuparea noastră principală pe această zonă’, a explicat ministrul Energiei.

Potrivit acestuia, autoritățile analizează evoluția prețurilor și a veniturilor populației pentru a stabili categoriile de beneficiari și valoarea sprijinului financiar.

‘Suntem în situația de a analiza evoluțiile care au fost în ultima perioadă, din perspectiva atât a evoluției prețurilor, cât și din perspectiva a ceea ce înseamnă nivelul veniturilor. Sunt elemente care în momentul de față sunt puse pe masă și se discută între diversele ministere pentru a se ajunge la o concluzie, în sensul în care trebuie să vedem cui ne adresăm cu adevărat, care este nivelul de venit pentru grupa de consumatori pe care trebuie să o luăm în considerare și, nu în ultimul rând, pentru a evalua cuantumul ajutorului care trebuie acordat’, a precizat Chisăliță.

Referitor la liberalizarea pieței gazelor naturale, ministrul a susținut că acest proces necesită timp și mecanisme intermediare, pentru a evita efectele negative asupra consumatorilor și celorlalți participanți la piață.

‘Considerăm că a trece către o piață liberalizată nu se poate face în câteva luni. Din perspectiva noastră este foarte importantă o pregătire. Nu suntem la ideea de a ne întoarce într-o piață reglementată, suntem la ideea că trebuie să mergem foarte pragmatic către o piață liberalizată, care nu să aducă prejudicii, să aducă câștiguri pentru toate părțile care sunt implicate într-o astfel de piață. Iar acest lucru presupune, în primul și în primul rând, timp, presupune mecanisme intermediare, presupune programe care să fie aplicate de așa natură încât lucrurile să nu se întâmple într-un mod brusc’, a afirmat ministrul.

Acesta a arătat că evoluțiile de pe piețele internaționale și europene ale energiei impun o pregătire atentă a liberalizării.

‘Suntem într-o perioadă în care evoluțiile la nivel internațional, la nivel european sunt, dacă vreți, într-o zonă critică a nivelului prețului energiei și tocmai de aceea această pregătire trebuie să fie una corespunzătoare. În același timp, vreau să spun că e departe de mine ideea că liberalizarea este un element greșit sau un element negativ. Foarte important nu este liberalizarea, ci cum faci liberalizarea, cum pregătești liberalizarea, cum pregătești momentul post-acțiune’, a adăugat Chisăliță.

La rândul său, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Casian Nițulescu, a precizat că sunt analizate mai multe scenarii de sprijin, inclusiv posibilitatea prelungirii Ordonanței de urgență nr. 35/2025 (privind introducerea unui mecanism de sprijin pentru consumatorii casnici de energie electrică aflați în situația de sărăcie energetică), al cărei termen de aplicare expiră la 31 decembrie 2026.

‘Avem mai multe scenarii. Cum zicea și domnul ministru, am identificat posibilitățile să prelungim această Ordonanță 35/2025, care are termen de finalitate 31 decembrie 2026. Bineînțeles, regândită, corect, analizând exact care sunt acei consumatori vulnerabili, posibilitățile de a fi remunerați și subvenționați, dar nu ne-am gândit doar la consumatorul vulnerabil, ne-am gândit la toți consumatorii casnici și chiar non-casnici. Scenariile vor fi cât de curând analizate și în media’, a declarat Nițulescu.

Prim-ministrul Luca Niculescu se află sâmbătă, împreună cu ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă. Vizita premierului și a ministrului Energiei vine după ce Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost resincronizată la Sistemul Energetic Național în după-amiaza zilei de vineri.

Miercuri, au fost demarate procedurile de pornire a reactorului, în urma întrunirii condițiilor minime necesare, potrivit SN Nuclearelectrica.

Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național în data de 28 iulie, pe fondul debitului scăzut al Dunării. Ulterior, la jumătatea lunii august, a fost deconectată și Unitatea 2.