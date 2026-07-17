Chisăliță: România să fie fermă cu privire la noua taxă pe carbon pentru a preveni creșterea prețurilor la energie

România trebuie să aibă o poziție fermă, legitimă și negociabilă european, cu privire la noua taxă pe carbon fără să pară nici obedientă, nici obstrucționistă, dar să prevină o nouă creștere a prețurilor la energie, consideră președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță, într-o analiză publicată vineri.

‘România dorește reconsiderarea unei viitoare taxe pe carbon, dar doar pentru carburanți. Cât de mult ne-ar scumpi viața noua taxă pe carbon?’, se întreabă președintele AEI.

Potrivit specialistului, zece țări, inclusiv România, au solicitat Uniunii Europene (UE) să reanalizeze nouă taxă pe carbon, dar numai pentru carburanți, în cadrul unei revizuiri separate a pieței de carbon a blocului comunitar.

Noua taxă de carbon ar trebui să se aplice începând cu data de 1 ianuarie 2028 pentru emisiile de CO2 provenite din arderea combustibililor fosili în: transportul rutier – benzină, motorină, GPL etc.; clădiri rezidențiale și comerciale – gaze naturale, păcură, GPL și alți combustibili utilizați pentru încălzire; unele industrii mici care nu intră deja în ETS1.

Din analizele AEIr reiese că, la un curs de 5,24 lei/euro, creșterea prețului combustibililor va fi de aproximativ 0,92 lei/litru (fără TVA), respectiv de 1,12 lei/litru (cu TVA) – în cazul benzinei, și de 1,07 lei/litru (fără TVA) și 1,30 lei/litru (cu TVA) – la motorină.

‘Acestea sunt valori care țin seama de componenta de biocombustibil eligibilă – etanolul din benzină sau biodieselul – care pot avea factor ETS2 zero, explică specialistul în energie. Astfel, la prețurile din acest moment benzina 8,65 lei/l și motorina 9,43 lei/l, cu noua taxă s-ar putea ajunge la un nivel de 9,77 lei/l (creștere de 13%) și motorina 10,73 lei/l (creștere de 14%)’, se menționează în analiza de specialitate.

În același timp, șeful AEI evidențiază că o mașină Dacia Logan pentru fiecare kilometru parcurs într-un an, emite 0,116 kg CO2, astfel că, la circa 15.000 km parcurși în medie, anual, emite circa două tone de CO2.

‘Introducerea unei taxe pe carbon, în sectorul transporturi, având în vedere că prețul carbon ETS este de 80 euro/t, costurile care urmează să le scoată suplimentar din buzunar un român care folosește o Dacia Logan sunt de circa 840 lei/an, adică o creștere cu 7% față de costurile actuale cu combustibilul. Estimarea AEI privind noua taxă de carbon în transport arată o posibilă creștere viitoare a costurilor unei gospodării cu până la 5%. Dar România a solicitat reconsiderarea ETS2 doar pentru transport, nu și pentru taxa care se dorește să se aplice de la 1 ianuarie 2028 și pentru imobilele care folosesc combustibili gazoși’, susține Chisăliță.

Expertul este de părere că in imobil care folosește gaze naturale, emite într-un an pentru fiecare kWh consumat circa 0,205 kg de CO2, în următoarele situații: un apartament cu două camere , aproximativ 2 tone CO2/an, un apartament cu patru camere – aproape 3 tone CO2/an, iar o casă de 120 mp, mediu izolată, 6 tone CO2/an.

Conform analizei, introducerea unei taxe pe carbon în construcții, având în vedere că prețul carbon ETS este de 80 euro/tonă, ar urma ca, pentru gazele consumate, să fie plătite suplimentar, pe lângă factura de gaze, circa 840 lei/an (apartament cu două camere) – mai mult cu 21% față de costurile actuale (considerând prețul plafonat al gazelor de 0,31 lei/kWh, cu TVA inclusă).

De asemenea, pentru un apartament cu patru camere, creșterea poate fi de 1.280 lei/an (21%), iar pentru o casă, de circa 2.520 lei/an.

Tot referitor la noua taxă de CO2, aceasta se va aplica și în unele industrii mici care nu intră în taxarea aplicată pentru acest indicator, precum: instalație industrială mică (de exemplu: un cazan pe gaz dintr-o fabrică mică de mobilă), sub anumite praguri care deja sunt taxate, agricultură, silvicultură și pescuit etc.

Președintele AEI subliniază că, în situația în care s-ar aplica noua taxă de carbon, cheltuielile la nivelul populației ar crește cu circa 10%.