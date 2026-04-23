Cifra de afaceri din industrie a scăzut în primele două luni cu 3,3%

Cifra de afaceri din industrie pe total (piața internă și piața externă) a scăzut, în termeni nominali, cu 3,3% în primele două luni din acest an, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, arată datele Institutului Național de Statistică.

Declinul a fost determinat de evoluțiile negative din industria extractivă (-9%) și cea prelucrătoare (-3%). Pe marile grupe industriale s-au consemnat reduceri în sectorul energetic (-9,8%), în industria bunurilor de folosință îndelungată (-6,7%), industria bunurilor intermediare (-5,5%) și al bunurilor de uz curent (-1,8%), în timp ce bunurile de capital au înregistrat un ușor avans de 0,2%.

Cifra de afaceri din industrie s-a majorat, în termeni nominali, în luna februarie 2026 comparativ cu luna precedentă, pe total, cu 12,6%, datorită creșterii înregistrate în industria prelucrătoare (+12,8%) și în industria extractivă (+7,7%). Pe marile grupe industriale, creșteri au înregistrat: industria bunurilor de capital (+16,0%), industria bunurilor intermediare (+15,9%), industria bunurilor de folosință îndelungată (+12,3%) și industria bunurilor de uz curent (+8,6%). Industria energetică a scăzut cu 4,7%.

De asemenea, cifra de afaceri din industrie a scăzut, în termeni nominali, în luna februarie 2026 față de luna corespunzătoare din anul precedent, pe ansamblu, cu 2,5%, ca urmare a scăderii înregistrate în industria extractivă (-7,6%) și în industria prelucrătoare (-2,2%). Pe marile grupe industriale, scăderi au înregistrat: industria energetică (-10,6%), industria bunurilor de folosință îndelungată (-9,1%), industria bunurilor intermediare (-3,6%) și industria bunurilor de capital (-0,2%). Industria bunurilor de uz curent a crescut cu 0,5%.