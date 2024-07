Ciolacu: În acest moment, cu scăderea inflaţiei sub 5%, cifrele arată că puterea de cumpărare a crescut

Premierul Marcel Ciolacu a declarat că în acest moment cifrele arată că, odată cu scăderea inflaţiei sub 5%, puterea de cumpărare a crescut, menţionând că Guvernul condus de el a indexat, a mărit pensiile, salariul minim, iar în timpul guvernării de dreapta „nu s-a mărit, nici măcar nu s-a aplicat legea în ceea ce priveşte indexarea pensiilor” şi nu a fost nicio creştere a salariului minim pe economie.

„Haideţi să facem o diferenţă între nominal şi procentual. În primul rând, noi am mărit, am indexat pensiile cu 13,8%, pe urmă toate măririle, în primul rând a salariului minim, acum doi ani spuneam că o să ajungem la 500 euro şi la venitul mediu la 1.000 euro. La venitul mediu am ajuns la 1.100 euro şi la salariul minim am ajuns la 480. E normal că este o dinamică. Dacă facem un raportare la un bon, de exemplu de acum 10 ani, veţi vedea că raportarea numerică este la fel de mare. Important este că, şi vă aduc aminte când era o guvernare de dreapta, nu s-a mărit, nici măcar nu s-a aplicat legea în ceea ce priveşte indexarea pensiilor, iar să nu mai vorbim de salariul minim pe economie când nu a fost nicio creştere a lui. Automat, venim de anul viitor cu salariul minim european, deci venim cu o formulă de creştere, nu mai este o decizie politică şi acest lucru ne duce în rândul ţărilor dezvoltate cu această abordare”, a afirmat Ciolacu, întrebat în legătură cu creşterea valorii coşului de cumpărături.

El a spus că cifrele arată că puterea de cumpărare a crescut.

„Deci, iertaţi-mă, e cum aş compara acum cât costă un apartament astăzi, cu cât a costat un apartament acum doi ani. Normal, lucrurile cresc, importantă este puterea de cumpărare. Iar, în acest moment, cu scăderea inflaţiei sub 5%, puterea de cumpărare, ne arată cifrele, a crescut. De fapt, economia este 90% pe investiţii şi, din aceste 90%, trebuie să ne cunoaştem cu toţii sunt de la Ministerul Transporturilor şi de la ministrul Sorin Grindeanu şi 20% a început de la începutul anului să avem o creştere şi pe consum”, a adăugat premierul.

El a anunţat că va discuta cu Comisia Europeană pentru relocarea de fonduri europene astfel încât să se acorde ajutoare de stat pe zona de industrie.

„Ce m-am uitat iarăşi pe cifre: o să trebuiască să relocăm nişte fonduri europene şi o să vorbesc în perioada următoare cu Comisia Europeană. Acum trei ani am avut o scădere bruscă la industrie, acum doi ani s-a mai liniştit, nu a mai fost atât de abruptă şi de un an de zile încearcă să fie o medie. Şi o să venim cu ajutoare de stat, după ce discutăm cu Comisia, pe zona de industrie. Cum am fost cu domnul Grindeanu la Oţelu Roşu, la Reşiţa, trebuie găsite exact, punctual, fiindcă ăsta e rostul statului: să intervină punctual, având informaţia, acolo unde nu funcţionează lucrurile, la îngrăşăminte şi aşa mai departe”, a mai spus premierul.

Premierul Marcel Ciolacu a făcut, duminică, o vizită de lucru, împreună cu ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu, la obiectivul de investiţii rutiere Autostrada A0 Sud, lotul 1 (zona nodului rutier cu Autostrada A2).