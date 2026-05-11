Ciprian Ciucu (PNL): Noi nu avem calcule. Nu noi am adus ţara în situaţia de a nu fi guvernată de un guvern cu puteri depline

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu a declarat, duminică seară, că PNL nu este vinovat de situaţia în care s-a ajuns, cu un guvern interimar care nu poate lua prea multe decizii, Sorin Grindeanu, preşedintele PSD, fiind ”artizanul puciului prin care au dărâmat guvernul”. Ciucu apreciază că soluţia trebuie să vină de la preşedintele Nicuşor Dan şi de la Sorin Grindeanu.

”Noi nu avem calcule. Nu noi am adus ţara în situaţia de a nu fi guvernată de un guvern cu puteri depline”, a declarat, duminică seară, la Digi 24, Ciprian Ciucu.

Potrivit acestuia, criza politică trebuie rezolvată de preşedintele Nicuşor Dan şi de liderul PSD, Sorin Grindeanu, ”cel care a dătâmat acest guvern”: ”Ei doi trebuie pe se întâlnească, în primul rând, să-i ofere domnul Nicuşor Dan lui Sorin Grindeanu posbilitatea de a forma guvernul. Cei doi sunt principalii actori în acest moment”.

Prim-vicepreşedintele PNL afirmă că este foarte bine că preşedintele mediază: ”Nicuşor Dan este preşedintele României, şi mediază, foarte bine, este excelent că face acest lucru”.

Ciucu a adăugat că soluţia trebuie oferită de preşedintele Dan şi Sorin Grindeanu ”artizanul puciului prin care au dărâmat guvernul”.