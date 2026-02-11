City Grill Group a câştigat licitaţia pentru a deschide o cafenea/bistro în Cazinoul din Constanţa

City Grill Group anunţă că este câştigătorul licitaţiei desfăşurate de Cazinoul din Constanţa pentru operarea unei cafenele-bistro.

”Cea de-a doua sesiune de licitaţie desfăşurată de societatea Patrimoniu Constanţa Litoral S.R.L. pentru operarea unei viitoare cafenele/bistro în incinta Cazinoului din Constanţa s-a încheiat. City Grill Group este compania care a fost validată de comisia de evaluare ca fiind cea câştigătoare, conform criteriilor impuse de documentaţia de licitaţie şi de codul administrativ”, anunţă grupul.

Detalii despre conceptul de amenajare şi data previzonată pentru finalizarea lucrărilor vor fi comunicate în săptămânile următoare, după îndeplinirea clauzelor contractuale dintre părţi.

Conform celor stabilite în documentaţia de licitaţie, în viitoarea cafenea/bistro se vor putea comercializa băuturi răcoritoare şi alcoolice, cafea, precum şi mâncare rece sau preparate care nu implică proceduri de gătire termică.

Cazinoul din Constanţa a lansat la finalul lunii noiembrie 2025 procedura de licitaţie publică pentru desemnarea unei companii care să opereze o viitoare cafenea/bistro în scopul de a-şi lărgi oferta de servicii pentru public şi a oferi cât mai multe oportunităţi de petrecere a timpului liber în cadrul clădirii cazinoului. Spaţiul care a făcut obiectul licitaţiei publice se află la parterul şi subsolul cazinoului şi are o suprafaţă interioară utilă de circa 550 metri pătraţi, la care se adaugă terasa exterioară descoperită cu vedere spre mare, cu o suprafaţă de 324 de metri pătraţi.

Prima sesiune de licitaţie a fost anulată, întrucât la licitaţie s-a înscris un singur operator economic. Conform codului administrativ, licitaţia a fost reluată având la bază aceeaşi documentaţie pe data de 19 ianuarie. Conform datelor comunicate, marţi, 10 februarie, a fost deschisă oferta înscrisă şi, în urma evaluării documentaţiei depuse, City Grill Group este compania care va opera viitoarea cafenea/bistro din Cazinoul din Constanţa.

„Clădirile cu istorie sunt o parte din ADN-ul City Grill, acolo ne simţim cel mai bine, pentru că ştiu să ceară respect şi rigoare, nu improvizaţie. Am demonstrat asta în locaţii precum Caru’ cu Bere şi Hanu’ lui Manuc, iar acum avem bucuria să ajungem pe malul mării într-un loc cu greutate, Cazinoul din Constanţa, o clădire splendidă, cu o istorie de excepţie. Vom construi aici o cafenea-bistro care să fie pe măsura spaţiului şi a publicului lui, cu grijă pentru patrimoniu şi cu standardele pe care oamenii le aşteaptă de la noi”, spune Daniel Mischie, CEO City Grill Group.

Cu o istorie pe piaţa locală de peste 20 de ani, Grupul City Grill are un portofoliu care cuprinde clădiri istorice precum Caru’cu bere sau Hanu’ lui Manuc, City Grill este şi Furnizor oficial al Casei Regale a României. În acest moment, City Grill are o reţea de 42 de locaţii la nivel national şi peste 1.100 de angajaţi.

De la redeschiderea oficială a Cazinoului din Constanţa, pe 21 mai 2025, peste 220.000 de vizitatori au trecut pragul clădirii emblematice de la malul mării.