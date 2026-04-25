Ciucu: Bucureştiul are nevoie de o viziune unitară. Fără coerenţă, riscăm un „oraş schizoid”

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat, la summitul TILIA – Today’s Ideas and Leadership in Action, desfăşurat la Palatul Culturii din Iaşi, că Bucureştiul are nevoie urgentă de o viziune coerentă şi de o planificare unitară, avertizând că lipsa acesteia duce la dezvoltări contradictorii.

Evenimentul, organizat de Fundaţia IULIUS în parteneriat cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), a reunit aproximativ 400 de participanţi – primari, arhitecţi, urbanişti, reprezentanţi ai instituţiilor financiare şi ai mediului de business – iar cea de-a doua zi a fost dedicată soluţiilor concrete pentru dezvoltarea oraşelor din România.

„Dacă împărţim bugetul între politici diferite, rezultatul este un oraş schizoid”, a spus Ciucu, subliniind că alegerea între investiţii în transport public sau infrastructură rutieră trebuie făcută clar, în funcţie de modelul de oraş dorit. Primarul a pledat pentru un model urban european, axat pe spaţii publice vii, transport în comun şi calitatea vieţii, descriind oraşele europene drept „mai atractive, mai plăcute, mai umane şi mai uşor de experimentat” decât multe oraşe din alte regiuni.

„Îmi plac oraşele «sufragerie», în care, măcar o dată pe lună, ieşi cu familia în oraş, la restaurant, la teatru, la evenimente culturale. Spaţii urbane care devin destinaţii”, a afirmat Ciucu.

În opinia sa, una dintre marile probleme ale Capitalei este fragmentarea administrativă, cu şapte primari şi viziuni diferite, ceea ce face dificilă implementarea unei strategii unitare. Soluţia ar fi o mai bună coordonare la nivelul Primăriei Generale şi o planificare bugetară coerentă.

Ciucu a atras atenţia şi asupra situaţiei clădirilor cu risc seismic, estimând că autorităţile nu vor avea niciodată suficiente fonduri pentru consolidarea acestora, motiv pentru care este necesară atragerea investitorilor prin politici publice care să crească valoarea zonelor centrale.

„Avem aproximativ 4.000 de clădiri pentru care căutăm parteneriate public-private”, a precizat el, subliniind rolul acestor mecanisme în regenerarea urbană. Ciucu a criticat şi rigiditatea aparatului administrativ, pe care l-a descris drept „un monstru administrativ” ce necesită reformă şi creşterea capacităţii de a gestiona proiecte mari.

Ciucu a concluzionat că transformarea oraşelor nu se poate face decât pe termen lung, prin politici consecvente şi schimbarea mentalităţii, atât la nivelul administraţiei, cât şi al cetăţenilor.