Comisarul Valdis Dombrovskis spune că riscul de stagflație persistă în Europa, în pofida armistițiului din Iran

Europa se confruntă în continuare cu riscul unei creșteri economice scăzute și a unei inflații în creștere, în pofida armistițiului din Iran, a declarat joi cel mai important oficial economic al Uniunii Europene, transmite Bloomberg.

‘Perspectivele pe termen lung rămân umbrite de o incertitudine profundă’, a declarat joi comisarul european pentru Economie, Valdis Dombrovskis, în Comisia pentru afaceri economice și monetare a Parlamentului European.

‘Economia europeană rămâne expusă riscului unui șoc stagflaționist’, a adăugat Dombrovskis.

Comisia Europeană, organul executiv al UE, urmează să își reducă previziunile privind creșterea economică și să își majoreze prognozele de inflație pentru 2026 și 2027, pe măsură ce consecințele războiului din Iran se răspândesc în economia globală.

La începutul acestei săptămâni, SUA și Iranul au convenit un armistițiu de două săptămâni pentru a încerca să găsească un acord mai amplu care să pună capăt ostilităților. Dar armistițiul rămâne fragil, lăsând deschisă posibilitatea unei noi escaladări.

Dombrovskis a declarat că conflictul din Iran ar putea șterge 0,4 puncte procentuale din PIB-ul UE în acest an, dacă războiul va fi unul de scurtă durată, și 0,6 puncte procentuale în 2026 și 2027, dacă conflictul se prelungește. De asemenea, scenariul unui războiul de scurtă durată ar crește inflația cu un punct procentual în acest an, în timp ce scenariul mai sever ar putea majora inflația cu până la 1,5 puncte procentuale atât în acest an, cât și anul viitor, le-a spus Dombrovskis europarlamentarilor.

Executivul comunitar ajută țările membre UE să pună la punct pachete de sprijin pentru firme și gospodării, în ideea de a limita impactul bugetar, având în vedere că vistieria publică a statelor membre a fost suprasolicitată de pandemie, criza energetică și creșterea cheltuielilor cu apărarea.

‘Este esențial să ținem cont de faptul că spațiul nostru de manevră este mai limitat decât înainte, având în vedere șocurile anterioare și nevoia urgentă de cheltuieli suplimentare pentru apărare’, a spus Valdis Dombrovskis. Măsurile de sprijin ‘ar trebui să fie direcționate, să aibă o dată clară de încheiere și să nu crească cererea agregată de petrol și gaze într-un moment în care sunt necesare economii’, a adăugat comisarul european.