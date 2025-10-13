Comisia Europeană: Politica de Coeziune a contribuit la creșterea PIB-ului UE cu 0,6% și la atenuarea disparităților regionale

Politica de Coeziune a contribuit la creșterea PIB-ului UE cu 0,6%, precum și la majorarea numărului de locuri de muncă și la atenuarea disparităților regionale, a anunțat luni Comisia Europeană.

Vicepreședintele executiv pentru coeziune și reforme, Raffaele Fitto, și președinta Comitetului Regiunilor, Kata Tutto, au lansat luni cea de-a 23-a Săptămână europeană a regiunilor și orașelor. Sub deviza ‘Modelarea zilei de mâine, împreună’, acest eveniment de trei zile reunește 6.500 de participanți din întreaga UE, inclusiv factori de decizie, practicieni, promotori de proiecte, societatea civilă și cercetători.

‘Coeziune și creștere pentru viitor’, ‘Dreptul de a rămâne: Deblocarea potențialului fiecărui teritoriu’ și ‘Cities Building Tomorrow’ sunt cele trei subiecte centrale ale celor peste 200 de sesiuni ale săptămânii.

‘Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor oferă o mare oportunitate de dialog cu privire la cele mai importante aspecte pentru cetățenii noștri. Reprezentanții din întreaga Uniune Europeană ne oferă posibilitatea de a lucra la soluții personalizate și de a asigura o abordare bazată pe realitatea zonei. Cooperarea și parteneriatul sunt esențiale pentru succesul politicii de coeziune. Ne angajăm să îmbunătățim viața cetățenilor noștri, reducând disparitățile și promovând dezvoltarea teritorială în toate regiunile’, a declarat vicepreședintele executiv pentru coeziune și reforme, Raffaele Fitto.

La rândul său, președintele Comitetului Regiunilor, Kata Tutto, consideră că Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor oferă o platformă unică tuturor celor care lucrează în fiecare zi pentru ‘a face Europa mai puternică pe plan intern, datorită Politicii de Coeziune a UE’.

‘Confruntate cu crize multiple, regiunile și orașele investesc fonduri de coeziune pentru a stabiliza și a inova economiile regionale, pentru a contracara declinul industrial, pentru a combate sărăcia și pentru a spori gradul de pregătire și reziliența comunităților noastre. Comisia Europeană este partenerul nostru esențial în acest demers și trebuie să menținem această cooperare strategică zilnică în viitor, deoarece conducerea regională și locală poate aduce o schimbare pentru ca UE să își atingă obiectivele, inclusiv în ceea ce privește noile priorități, cum ar fi siguranța internă și competitivitatea internațională’, a adăugat el.

Discuțiile vor fi încadrate de trei rapoarte de evaluare publicate luni de Comisie privind programarea politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020, evaluarea la jumătatea perioadei pentru perioada 2021-2027 și Fondul REACT-EU pentru redresarea și repararea daunelor provocate de pandemia de COVID-19. Aceste evaluări oferă dovezi concrete ale realizărilor și impactului politicii, în pofida numeroaselor provocări din ultimii ani: în perioada 2014 – 2020, politica de coeziune a sprijinit peste 2,5 milioane de IMM-uri, creând 370.000 de locuri de muncă și structuri de îngrijire a copiilor pentru 24 de milioane de copii.

În plus, peste 66 de miliarde euro au fost investite în proiecte legate de climă, în timp ce capacitatea UE de producere a energiei din surse regenerabile a crescut cu peste 6.000 de megawați, iar opt milioane de gospodării au avut acces la bandă largă. Politica de Coeziune a contribuit la creșterea PIB-ului UE cu 0,6%, precum și la majorarea numărului de locuri de muncă și la atenuarea disparităților regionale, informează Executivul comunitar.

Evaluările arată că, pentru a maximiza eficacitatea, politica trebuie să fie sprijinită de o guvernanță solidă, de o capacitate administrativă puternică și de un mediu economic și de afaceri favorabil.

Evaluarea la jumătatea perioadei a politicii de coeziune, aprobată recent, a sporit flexibilitatea și simplitatea, permițând statelor membre și regiunilor să realoce fonduri către priorități strategice precum competitivitatea, apărarea, locuințele la prețuri accesibile, reziliența în materie de apă și tranziția energetică. Aceasta s-a aliniat, de asemenea, la obiectivele platformei ‘Tehnologii strategice pentru Europa’, care a sprijinit deja investiții de peste 12,2 miliarde de euro în tehnologii critice, inclusiv tehnologii curate, tehnologii profunde și biotehnologie.

Abordarea disparităților regionale și sociale rămâne un element central al agendei UE pentru a se asigura că, indiferent de locație, cetățenii au dreptul de a rămâne și de a se dezvolta în cadrul comunităților lor.

În perioada 2021 – 2027, Politica de Coeziune a oferit și va continua să ofere un sprijin substanțial în acest scop, inclusiv 7,2 miliarde de euro pentru asistență medicală și îngrijire pe termen lung, 5,6 miliarde de euro pentru educație și formare, 7,5 miliarde de euro pentru locuințe și 40,5 miliarde de euro pentru îmbunătățirea conectivității și a accesului la sisteme de transport eficiente, se arată în comunicat.

Comisia a publicat, de asemenea, studiul intitulat ‘Progresul social al UE în orașe și zone urbane’, care evidențiază atât oportunitățile, cât și provocările din domenii precum locuințele la prețuri accesibile și mobilitatea durabilă. Pentru a aborda aceste provocări, o nouă agendă a UE pentru orașe urmează să fie adoptată în cursul acestui an.

Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor, organizată în comun de Comisia Europeană și de Comitetul European al Regiunilor, este cel mai mare eveniment organizat la Bruxelles și dedicat politicii de coeziune.

Printre punctele importante ale programului se numără Premiile REGIOSTARS care celebrează excelența în proiectele finanțate de UE în regiunile UE și Premiul Megalizzi-Niedzelski pentru jurnaliștii aspiranți care manifestă un atașament puternic față de valorile UE.