Comisia Europeană va propune noi restricții asupra importurilor din China, anunță von der Leyen

Comisia Europeană va propune restricții la importurile din China care depășesc măsurile de protecție convenite cu Beijingul pentru a reduce la jumătate livrările de mașini hibride chinezești, a declarat vineri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, informează Reuters.

Von der Leyen a spus că acordul încheiat cu China nu va rezolva un dezechilibru structural, deficitul comercial al UE cu China pentru bunuri fiind de peste un miliard de euro pe zi.

‘Și acesta este motivul pentru care trebuie să acționăm’, a declarat ea la o conferință de presă după un summit UE la Bruxelles.

‘Industriile noastre au cerut măsuri și le-am auzit și vom răspunde, inclusiv cu unele măsuri de protecție în plus’, a adăugat șefa executivului european, adăugând că acest lucru a fost clar susținut de liderii UE.