Compania aeriană KLM anulează toate zborurile către Dubai până la 28 martie

Compania aeriană olandeză KLM a anulat toate zborurile către Dubai până la 28 martie din cauza „instabilităţii geopolitice din Orientul Mijlociu”, potrivit unui comunicat.

Anterior, oficialii din Dubai au declarat că două drone „au căzut în apropierea” Aeroportului Internaţional Dubai miercuri dimineaţă, iar patru persoane au fost rănite.

„KLM rămâne disponibilă pentru repatrierea călătorilor blocaţi”, a declarat compania aeriană într-un comunicat publicat pe site-ul său web, adăugând că Ministerul Afacerilor Externe olandez coordonează această operaţiune.