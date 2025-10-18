Compania chineză Pony.ai colaborează cu Stellantis pentru lansarea de taxiuri autonome în Europa

Compania chineză de vehicule autonome Pony.ai a anunţat vineri că va colabora cu grupul auto Stellantis pentru testarea taxiurilor fără şofer în Europa, marcând un pas important în extinderea globală a tehnologiei robotaxi, transmite CNBC.

Testele vor începe în următoarele luni în Luxemburg, unde se află sediul european al Pony.ai, urmând ca din anul viitor cele două companii să lanseze un program gradual de implementare în mai multe oraşe europene.

Potrivit acordului, Pony.ai va furniza software-ul de conducere autonomă, iar Stellantis, care deţine mărci precum Chrysler, Citroën şi Jeep, va asigura vehiculele electrice, debutând cu modelul Peugeot e-Traveller.

”Pony.ai se remarcă prin expertiza sa tehnică şi abordarea colaborativă,” a declarat Ned Curic, directorul de inginerie şi tehnologie al Stellantis, adăugând că producătorul auto ”a dezvoltat sisteme compatibile cu conducerea autonomă şi colaborează doar cu cei mai buni parteneri din industrie.”

Implementarea robotaxiurilor la scară largă presupune, de obicei, testări extinse pe drumuri publice pentru a obţine aprobările de siguranţă necesare din partea autorităţilor.

Oraşe din SUA şi China au fost primele care au permis operarea publică a serviciilor de taxi autonom, iar companiile din domeniu îşi extind acum prezenţa către Orientul Mijlociu şi Europa.

Săptămâna aceasta, şi Waymo, compania americană deţinută de Alphabet (Google), a anunţat planuri de a începe testele taxiurilor autonome la Londra, cu lansarea comercială prevăzută pentru anul viitor.

Atât Pony.ai, cât şi rivala sa chineză WeRide, sunt listate în SUA şi au primit recent aprobarea autorităţilor de la Beijing pentru o dublă listare la Bursa din Hong Kong, în vederea accelerării expansiunii internaţionale.