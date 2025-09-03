Compania Google nu va fi obligată să-şi vândă browserul Chrome sau sistemul de operare Android

Google nu va fi obligată să vândă browserul Chrome sau sistemul de operare Android, a declarat marţi un judecător federal într-un document depus la tribunal. Decizia reprezintă o victorie importantă pentru compania de tehnologie, care a evitat astfel cel mai rău rezultat posibil într-un caz antitrust istoric, care a stabilit, totuşi, că Google operează un monopol ilegal în domeniul căutărilor online, relatează CNN.

Deşi Google nu va fi obligată să vândă browserul Chrome sau Android, va trebui să pună anumite date de căutare la dispoziţia concurenţilor calificaţi pentru a promova concurenţa. De asemenea, i se va interzice să încheie sau să menţină drepturi exclusive legate de distribuţia de servicii precum Chrome, Search, Google Assistant şi aplicaţia Gemini.

Aceste acorduri reprezintă o sursă importantă de venituri pentru Google şi oferă acces larg la serviciile sale, deşi compania a propus renunţarea la aceste contracte ca o posibilă soluţie în acest caz.

Judecătorul Amit Mehta de la Curtea Districtuală a SUA a declarat marţi într-o hotărâre că a acceptat parţial soluţiile propuse de Google.

Procesul a pus sub lupă activitatea principală a Google într-un moment în care aceasta este deja ameninţată de chatbot-urile de inteligenţă artificială.

De asemenea, decizia vine în contextul în care compania se pregăteşte să-şi apere activitatea de publicitate online, după ce şi aceasta a fost declarată monopol ilegal la începutul acestui an.

„Google nu va fi obligată să renunţe la Chrome; instanţa nu va include o cedare contingentă a sistemului de operare Android în hotărârea finală”, se arată în documentul depus.

Hotărârea a fost urmărită cu atenţie în Silicon Valley, deoarece şi alţi giganţi tehnologici majori se luptă cu procese antitrust intentate de guvernul SUA.

„INSTANŢA ESTE RUGATĂ SĂ PRIVEASCĂ ÎNTR-UN GLOB DE CRISTAL SPRE VIITOR”

Judecătorul Mehta a scris că ascensiunea instrumentelor generative de AI a „schimbat cursul acestui caz”, adăugând că asigurarea că dominaţia Google în domeniul căutării nu „se transferă în spaţiul GenAI” a fost o parte esenţială a procedurilor de soluţionare.

Judecătorul decisese toamna trecută că Google a încălcat legea antitrust din SUA prin activitatea sa de căutare, afirmând „este un monopol şi a acţionat ca atare pentru a-şi menţine monopolul”.

În cadrul procesului de „remediere”, care a durat câteva săptămâni, Google a susţinut că soluţiile propuse de Departamentul de Justiţie ar prejudicia consumatorii, îngreunând accesul la motorul de căutare preferat şi ar putea afecta economia SUA şi poziţia de lider a tehnologiei americane. Parisa Tabriz, şefa de la Chrome, a declarat că obligarea Google să vândă motorul de căutare ar avea ca rezultat un browser web care ar fi o „umbră a celui actual” şi l-ar face probabil „nesigur şi învechit”.

Google a semnat de ani de zile contracte exclusive, în valoare de miliarde de dolari, cu producători de dispozitive precum Apple, pentru a-şi asigura poziţia de furnizor de căutare implicit pe smartphone-uri şi browsere web, încurajând dominaţia sa şi oferindu-i ceea ce instanţa consideră a fi un avantaj nedrept, care se bazează pe obiceiurile consumatorilor mai degrabă decât pe alegerea acestora. În 2020, 95% din toate căutările din SUA pe dispozitive mobile au trecut prin Google, a menţionat Mehta în opinia sa.

Măsura de a împiedica Google să încheie acorduri de distribuţie exclusive este modalitatea instanţei de a uniformiza condiţiile de concurenţă. Google va avea interdicţia de a încheia acorduri care impun companiilor să preîncarce Google Search, Chrome, Google Assistant sau Gemini pentru a obţine licenţa pentru popularul său magazin de aplicaţii Google Play.

Google va avea în continuare dreptul să plătească partenerilor pentru a distribui serviciile sale – inclusiv motorul de căutare – pe produsele lor.

Apple şi Google au un acord profitabil în care gigantul căutării online plăteşte producătorului de iPhone miliarde de dolari pentru a fi motorul de căutare implicit pe browserul său web. Încheierea acestui parteneriat ar fi însemnat ca Google să nu mai beneficieze de o distribuţie implicită pe unul dintre cele mai populare smartphone-uri din lume, în timp ce Apple ar fi pierdut o sursă profitabilă de venituri.

„Întreruperea plăţilor de la Google va impune, aproape sigur, prejudicii substanţiale – în unele cazuri, paralizante – partenerilor de distribuţie, pieţelor conexe şi consumatorilor, ceea ce descurajează o interdicţie generală a plăţilor”, se arată în documentul depus.

Procesul a fost urmărit cu atenţie, deoarece avea potenţialul de a schimba modul în care consumatorii utilizează internetul şi accesează serviciile Google, remodelând în acelaşi timp modul în care Google îşi desfăşoară activitatea. Mehta, în opinia sa, a recunoscut miza mare – nu doar pentru modul în care oamenii utilizează internetul astăzi, ci şi pentru implicaţiile pe care le-ar putea avea pentru serviciile de inteligenţă artificială în viitor.

„Şi, spre deosebire de cazul tipic în care sarcina instanţei este de a soluţiona un litigiu pe baza faptelor istorice, aici instanţa este rugată să privească într-un glob de cristal şi să privească spre viitor”, a scris el. „Nu este tocmai punctul forte al unui judecător.”